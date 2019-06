Napisao komentar na Facebooku pa zaradio kaznu od 700 kuna

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Čitatelji ebroda Ivica i Ivan koji su nakon objavljenog teksta na portalu i Facebook stranici portala javno komentirali tekst o 'uličnoj redukciji' i zapljeni droge na način koji po zakonu vrijeđa i omalovažava policiju.

- Otprilike mjesec dana nakon što sam postavio komentar policijski auto mi je došao pred kuću, pitao sam ih o čemu se radi, jedan policajac mi je pokazao isprintani papir na kojem je bio moj komentar. Rekli su mi da se moram javiti u stanicu ako je moguće u toku dana. Ja sam odmah otišao i tamo su me dva policajca ispitala. Nisam dugo bio u stanici, duže sam čekao da me prime.

Pitali su me zašto sam to napisao, kazali su mi da moraju napraviti izjavu i da navedem neki razlog zbog napisanog komentara. Izjasnio sam se zašto sam to napisao i pitao što slijedi dalje. Rekli su da ću dobit poziv na sud i da tamo kažem isto što sam rekao njima,i to je bilo otprilike. Nakon mjesec dana mi je došla kazna, nisam išao ni na sud ni nigdje, samo su mi poslali prekršajni nalog i kaznu. Inače kazao sam da nikog nisam osobno uvrijedio niti mislio zlo određenoj osobi, na to sam dobio odgovor da je to uvreda policije i države - kazao je Ivica Golemović, za ebrod.

On je dobio kaznu od 700 kuna, dok je drugookrivljeni Ivan dobio kaznu od 400 kuna.