Napeto je: Bankrot Thomas Cooka utjecat će na likvidnost hrvatskih kompanija

Foto: Reuters

Propast jednog od najvećih svjetskih touroperatora - britanskog Thomasa Cooka, loša je za svjetski turizam i veliki gubitak za britansku ekonomiju, a u Hrvatskoj se može očekivati da će njegov tržišni udjel već od iduće godine preuzeti drugi britanski touroperatori, izjavio je u ponedjeljak za Hinu predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain. Boris Žgomba iz Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore za Poslovni.hr ustvrdio je pak kako se ne bi trebale očekivati veće poteškoće s procedurom nadoknade za goste koji su "zapeli" zbog bakrota britanske kompanije, jer sve troškove za goste pokrivaju država i osiguranje.

"Preko Thomasa Cooka u Hrvatskoj trenutno boravi određeni broj gostiju, pogotovo u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Iako se očekuje da će se oko svega angažirati i osiguravajuće kuće, neizvjesno je još koliko i kako će se naplatiti hoteli koji ih ugošćuju. To će ići malo teže, ali ipak sumnjam da će netko u Hrvatskoj učiniti slično kao u Tunisu, gdje su goste zatvorili u hotele zbog neplaćenih računa", ocijenio je Fain.

Očekuje da će neke od naših velikih hotelskih kuća koje primaju goste Thomasa Cooka direktno, bez posredovanja agencija, a s obzirom na iskustvo tih hotelijera da unaprijed traže plaćanje, nekako riješiti tu situaciju i moguće je da neće imati velikih gubitaka. No, s druge strane, dodaje, problema bi mogli imati manji hoteli.

Kako neslužbeno doznajemo od naših izvora iz turizma, Thomas Cook ima relativno mali ukupan udjel na hrvatskom tržištu, no neke kompanije koje dovode goste iz Velike Britanije mogle bi imati većih problema s naplatom potraživanja u stečaju kompanije, tim više što taj proces traje i utjecat će na likvidnost.

Kad je u pitanju buduće agencijsko poslovanje, Fain kaže da u Hrvatskoj radi puno drugih britanskih touroperatora te vjeruje da će oni moći preuzeti dio tog tržišta.

"Sada je možda trenutak da HTZ i Ministarstvo turizma vide što se može više oko toga učiniti, upravo s tim drugim britanskim turoperatorima i s njima više pregovarati kako ne bi imali gubitke turista s tog tržišta iduće godine", smatra Fain.

Procjenjuje i da, s obzirom da je ova sezona realno pri samom kraju i, koliko zna, do kraja ove godine nema još puno planiranih rotacija od tog velikog touroperatora, ova godina ne bi trebala proći u velikom minusu propasti Thomasa Cooka.

S druge strane, do 2020. bi se već moglo dogoditi nešto pozitivnije s preusmjeravanjem gostiju tog touroperatora na druge koji će ih dovesti u Hrvatsku.

Predsjednik UHPA-e dobrim u svemu drži to što je britanska vlada preuzela trošak povratka gostiju u Britaniju, ali se nažalost ne zna tko će preuzeti trošak povratka gostiju s drugih tržišta, poput Nijemaca koji su dosta putovali s tim touroperatorom.

Fain napominje i kako se o problematici poslovanja Thomasa Cooka u kuloarima već duže vrijeme priča, doduše više o njihovom avionskom businessu a manje o touroperatorstvu. No, izgleda da je to ipak sve bilo preduboko i puno više nego što smo svi mi znali i dovelo je do likvidacije odnosno propasti tog touroperatora, kaže Fain.

Brexit pridonio krahu

Ocjenjuje da je svemu većim dijelom pridonio i brexit, ali i kako to zapravo nije neka velika novost u svjetskom turizmu, jer konkurencija raste iz dana u dan i prisutna su stalna preslagivanja na tržištu. Ipak, razlika od svih ostalih propasti turističkih kompanija u zadnjih par godina, pa i na britanskom tržištu, je što je Thomas Cook najstariji ili jedan od najstarijih touroperatora koji je prvo putovanja organizirao prije više od 180 godina, dodaje.

Po riječima Faina, u Hrvatskoj je glavni strateški partner Thomasu Cooku kao DMC (destinacijska menadžment kompanija) Atlas.

Kako Hina neslužbeno doznaje, u Atlasu je u tijeku sastanak oko najnovijih događanja te se tijekom dana mogu očekivati izjave iz tog najvećeg domaćeg turoperatora.

Inače, u aranžmanu Thomasa Cooka u Dubrovnik je u nedjelju iz Manchestera stiglo oko 190 britanskih turista, koji čekaju dolazak dvoje djelatnika britanske Agencije za civilno zrakoplovstvo (CAA) koji bi im trebali pomoći u povratku kući, potvrdio je Hini u ponedjeljak direktor Zračne luke Dubrovnik Frano Luetić.

Ti su se britanski turisti trebali vratiti u srijedu, ali je zbog bankrota Thomasa Cooka taj let otkazan, rekao je Luetić.

Najstarija svjetska turistička tvrtka Thomas Cook u ponedjeljak je propala ostavljajući stotine tisuća putnika širom svijeta nezbrinute što će pokrenuti najveću mirnodopsku operaciju povratka ljudi u britanskoj povijesti.

Tvrtka je upravljala hotelima, odmaralištima i zrakoplovima koji su ugostili 19 milijuna ljudi godišnje u 16 zemalja. Trenutno širom svijeta ima 600.000 turista, većinom iz Njemačke, Britanije i Skandinavije, što je prisililo britansku vladu i osiguravajuća društva da koordiniraju operaciju zbrinjavanja klijenata tvrtke golemih razmjera.

Britanska uprava za zrakoplovni promet (CAA) objavila je da je Thomas Cook prestao poslovati i da vlasti imaju u pripremi zrakoplove koji će početi vraćati u Britaniju više od 150.000 britanskih turista tijekom sljedeća dva tjedna.

Svi letovi tvrtke otkazani su a putnici su upućeni na to da ne dolaze u zračne luke već da potraže informacije o organizaciji povratka na internetskoj stranici tvrtke.

Britanske vlasti kontaktiraju i hotele u kojima su gosti Thomas Cooka kako bi ih obavijestili da će troškove preuzeti britanska vlada putem osiguravajućih društava.