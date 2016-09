Nakon više od 50 godina u Ilici niče novi neboder visok 70 metara

Foto: Radionica Arhitekture

Najprepoznatljivija i jedna od najstarijih gradskih ulica uskoro će promijeniti svoj izgled.

Više od pola stoljeća bilo je potrebno da u Ilici nikne novi neboder, piše Večernji list. Dva tornja imat će 19 katova i biti visoki 70 metara, odnosno bit će iste visine kao i onaj u blizini Jelačić placa, a koji je otvoren još 1959. godine.

Izgradnju budućeg nebodera na broju 212-214 investitor je čekao otkako jezemljište kupio prije trideset godina. Riješili su i probleme sa stanarima koji su to zemljište u blizini Mandaličine koristili kao parkiralište. A trenutačno pregovaraju s izvođačima kako bi već početkom listopada mogli početi gradnju. Investitor kompleksa Kristali d.o.o., društvo u vlasništvu Stanograda, stambeno-graditeljske zadruge koja je od Britanskog trga do Črnomerca sagradila 32 kuće, uložit će 200 milijuna kuna.

Projekt koji su nazvali Crystal Center, a čiji je autor Goran Rako i njegov tim“Radionice arhitekture”, sastajat će se od stambeno-poslovnog nebodera (Crystal Tower) i hotela s četiri zvjezdice sa sedamdesetak soba (Crystal Hotel).

– Već smo prodali 20 posto stanova, trideset posto lokala iznajmili smo dugoročno na deset godina – priča projektni menadžer Kristala Zvonimir Škegro. Stambeni dio centra proteže se od 16 do 19 kata i ima 53 luksuzna stana od 50 do 180 kvadrata. Jedan je čak i prodan, i to onaj najveći, kome je cijena 2900 po kvadratu.

