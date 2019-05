"Nakon proboja na Bliski istok i sjever Afrike, izvoznu strategiju još ćemo jačati"

Svjetlan Stanić, vlasnik i predsjednik Uprave Stanić grupe/Goran Stanzl/PIXSELL

U 35 godina postojanja Stanić grupa izrasla je iz skromnog obiteljskog biznisa u ozbiljnog "igrača" koji, nakon zauzimanja regionalnog tržišta, što proizvodnjom, a što distribucijom drugih brendova, sve značajniju poziciju igra i na dalekim tržištima.

Tvrtka obilježava i 20. godišnjicu svojeg brenda Juicy, što je bio povod da o trendovima na tržištu te poslovnim ambicijama razgovaramo sa Svjetlanom Stanićem, vlasnikom i predsjednikom Uprave Stanić grupe.

Koliko je brend Juicy danas važan za Stanić grupu?

Grupa se danas sastoji od 10 različitih tvrtki koje djeluju na području proizvodnje, distribucije te prodaje alkoholnih i bezalkoholnih pića, tehničke robe i duhana. Naime, tvrtke u sklopu grupacije u dugogodišnjem su poslovnom i partnerskom odnosu s vodećim svjetskim kompanijama kao što su Heineken, Philip Morris, Diageo, LG, Philips, Sony... Kada smo 2011. razmatrali pravac daljnjeg razvoja grupacije, odlučili smo se na iskorak u smjeru proizvodnje. Željeli smo brend koji ćemo sami stvarati od početka, plasirati ga na razna tržišta i udahnuti mu našu viziju i misiju. S obzirom na to da imamo veliko iskustvo u radu s međunarodnim korporacijama koje su lideri upravo u segmentu pića, upoznati smo s najboljim svjetskim praksama, a pritom se vrlo dobro snalazimo na lokalnom tržištu - bili smo čvrsto uvjereni da je zadani pravac ispravan. Sve to je utjecalo na našu odluku o kupovini branda Juicy, u trenutku kada se za to ukazala prilika. Gledajući danas, Juicy je svakako perjanica Stanić Grupe, u posljednjih pet godina koliko upravljamo brendom putem naše tvrtke Stanić Beverages, Juicy je doživio snažan rast na različitim područjima. Otvorili smo novu tvornicu za proizvodnju bezalkoholnih napitaka u Kreševu vrijednu 12 milijun eura, proširili smo asortiman te osnažili prisutnost na izvoznim tržištima.

Grupa ima dugu povijest, no koliko se poslovanje promijenilo upravo dolaskom Juicyja?

Stanić Grupa, kao mali obiteljski biznis, započela je s radom još 1983., a u proteklih 30-ak godina postigla je velike uspjehe u distribuciji pića, duhanskih proizvoda i tehničke robe te ostvarila plodnu, dugogodišnju suradnju s najvećim svjetskim kompanijama i brendovima. U Hrvatskoj poslujemo kroz tvrtku Stanić Beverages koja je ujedno i vlasnik branda Juicy te smo najveći domaći proizvođač sokova. Prije akvizicije branda Juicy grupa se uglavnom bavila distribucijom na tržištima regije, a od 2014. imamo proizvod na koji smo ponosni, ali i za njega odgovorni. Iako distribucija nije samo puko stavljanje proizvoda na policu, već je cjelokupni proces poprilično zahtjevan, proizvodnja je daleko kompleksnija, ali i zanimljivija i izazovnija. Promijenio se intenzitet rada, povećali smo se u broju ljudi, ali i u prihodima pa tako danas u grupi zapošljavamo više od 800 zaposlenika i imamo promet od 385 milijuna eura za 2018. godinu, dok za 2019. planiramo više od 400 milijuna eura odnosno više od tri milijarde kuna. Donijeli smo dobru odluku 2013. i kupnjom Juicyja oplemenili i ojačali cjelokupnu grupaciju.

Zadnjih godina se sve više orijentirate na daleka tržišta. Kako je došlo do toga?

Izvoz je izrazito važan u našem poslovnom planu. Danas je, više nego ikad, jasno kako ozbiljne proizvodne kompanije moraju razmišljati o globalnom tržištu. Lokalno tržište je i dalje prioritet, u našem slučaju zbog snage branda koju imamo u regiji, ali i lojalnosti naših potrošača, no smatram sam da Juicy ima ogroman potencijal i u drugim zemljama zbog vrhunske kvalitete tih proizvoda. Zadnjih godina otvaramo tržišta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i cijele MENA regije (Bliski istok i Sjeverna Afrika) zato što su se upravo ona pokazala kao vrlo lukrativna za našu branšu. Naime, konzumacija sokova je u MENA regiji izrazito velika, po glavi stanovnika iznosi više od 100 litara godišnje, dok u Hrvatskoj i Europi po glavi stanovnika iznosi cca 25 litara godišnje. Razlog djelomično leži u činjenici da u zemljama o kojima govorimo alkohol nije dobrodošao u svim prilikama i na svim mjestima (alkohol se može kupiti u barovima i restoranima u sklopu hotelskih lanaca, kao i u specijaliziranim trgovinama), a i djelomično zbog toga što su vremenski uvjeti takvi da ljudi piju znatno više tekućine, nego, primjerice, u zemljama gdje je hladnija klima. Trenutno su Juicy proizvodi dostupni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u maloprodajnom lancu Carrefour, koji ima 45% tamošnjeg tržišta, te u HoReCa kanalu (Cipriani, Blue Marlin Ibiza, The Act, Roberto's i Dubai Creek Golf & Yacht Club). Uz Dubai, Juicy je prisutan i u Omanu, Saudijskoj Arabiji i Libiji. Vjerujemo u naš brand, kontinuirano radimo na uvođenju inovacija, proširenju asortimana, cjelokupnom marketinškom miksu, prilagođavanju novim tržištima i znamo da će to prepoznati potrošači diljem svijeta. Ponosni smo i na to što smo u 2018. godini, isključivo na osnovi kvalitete soka, uspjeli potpisati ugovor s jednim od najvećih maloprodajnih lanaca u Njemačkoj - REWE - te smo od ožujka ove godine započeli s ulistavanjima. Vjerujemo da ćemo do kraja ove godine imati kvalitetno pokriveno tržište. Cijeli proces je ispregovarala naša tvrtka STC GmbH Njemačka, članica Grupacije već 20 godina. U svakom slučaju, planovi su nam i dalje jačati izvoznu strategiju, širiti asortiman branda i zadržati vodeće pozicije u regiji.

Žele dugoročna ulaganja

Planirate li kakve ozbiljnije akvizicije u narednom razdoblju?

Uvijek razmišljamo o različitim opcijama i osluškujemo što se događa u našem okružju. Zainteresirani smo za dugoročna ulaganja koja idu u smjeru našeg 'core' poslovanja, a to je proizvodnja bezalkoholnih pića i bit ćemo spremni reagirati kada se ukaže zanimljiva prilika.