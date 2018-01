Nakon dobro odrađene prakse dobila i posao u poznatoj farmaceutskoj kompaniji

Ines Miškec završila je Farmaceutsko-biokemijski fakultet/ Igor Šoban/PIXSELL

U današnje je vrijeme teško pronaći posao, pogotovo osobama s invaliditetom. Stoga je ohrabrujuća činjenica da postoji projekt poput 'Iskustvo zlata vrijedi', koji studentima s invaliditetom pruža priliku da obave praksu kod poslodavaca, pa i mogućnost budućeg zapošljavanja, jer je nužno da ih poslodavci upoznaju i tako sruše prepreke u vidu predrasuda koje mnogi ljudi imaju. Tako razmišlja Ines Miškec koja je s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, zahvaljujući ovom projektu, došla na praksu u kompaniju NOVO NORDISK Hrvatska.

Uhodan sustav edukacije

"Kao studentica farmacije stradala sam u prometnoj nesreći i postala paraplegičar. U jednom trenu srušio mi se cijeli svijet, sve moje ambicije i planovi su nestali. Nakon dvije godine liječenja, vratila sam se na studij. To je bila iznimno teška odluka jer sam kao jedini student u invalidskim kolicima, bila u centru pažnje. Tada sam shvatila da se moram boriti, dokazati i njima i sebi da mogu biti uspješan student i opravdati povjerenje profesora koji su mi pružili mogućnost nastavka studiranja. Kako se bližila diploma, u mene se uvukao strah od pitanja što dalje. Hoće li me itko željeti zaposliti? Izrazito sam realna osoba, svjesna sam da, usprkos znanju, imam fizičkih ograničenja", počinje svoju životnu priču Ines. Srećom, na nagovor profesorice s fakulteta prijavila se na projekt 'Iskustvo zlata vrijedi' i dobila mogućnost prakse u svjetski poznatoj farmaceutskoj kompaniji NOVO NORDISK.

"Kompletan ured me dočekao toplo i srdačno. Iako su se prvi put susreli s osobom u kolicima, svi su bili voljni pomoći na bilo koji način. Uvijek mi je netko pomagao kod dolaska i odlaska s posla, a pomogli su mi i da podignem samopouzdanje. Svidjela mi se atmosfera rada, stručnost i profesionalnost zaposlenika i, naravno, posao koji sam radila", prisjeća se Ines. NOVO NORDISK je globalna farmaceutska kompanija s 90 godina iskustva u inovaciji. Zauzima vodeće mjesto u liječenju šećerne bolesti, a prednjači i u liječenju poremećaja koagulacije, rasta te u hormonskom nadomjesnom liječenju. Iako joj je sjedište u Danskoj, zapošljava više od 42 tisuće ljudi u 75 zemalja, a svoje proizvode plasira u 180 zemalja svijeta. U ovom su projektu u NOVO NORDISK-u očekivali studenta ili studenticu, odnosno osobu koja je vrijedna, željna stjecanja novih znanja, koja će se snaći u njihovu timu i koja će obogatiti i svoje, ali i iskustvo kompanije.

"Kada nam se pridružila Ines, ubrzo je svima u uredu bilo jasno da naša očekivanja nisu samo ispunjena, nego da ih je Ines i nadmašila. Naravno, stjecanje novih znanja nije lako. Fakultet daje znanje, no nakon fakulteta znanje treba pretočiti u iskustvo. Kako naša kompanija ima razvijen i uhodan sustav edukacije koju prolaze svi naši novi zaposlenici, tako je i Ines imala početno upoznavanje sa svim segmentima našeg posla", prisjeća se Inesinih početaka Vedran Boljat, predsjednik Uprave tvrtke NOVO NORDISK Hrvatska.

U vrijeme trajanja njezine prakse u Odjelu kliničkih ispitivanja otvorila se mogućnost novih zapošljavanja. S obzirom na to da se Ines kroz početnu edukaciju upoznala s osnovama rada i tog odjela, pokazala velik interes i jako se dobro snašla u timu, kompanija joj je ponudila posao. Tako je Ines, koja je u međuvremenu i diplomirala, početkom ove godine postala novi zaposlenik Odjela kliničkih ispitivanja NOVO NORDISK-a Hrvatska. Naravno, sada je pred njom daljnje stručno usavršavanje, jako puno posla i puno učenja, no u kompaniji vjeruju da će sve savladati bez problema, jer je tako bilo i do sada.

Spremna za nove izazove

"Naravno da sam sretna što mogu biti dio ovakve kompanije. Zapošljavanje ima dvojako značenje, omogućena mi je financijska neovisnost, ali i socijalno te psihološko sazrijevanje i zato je posao preduvjet normalnog funkcioniranja.Trudim se svaki dan dati sto posto od sebe kako bih opravdala pruženo povjerenje. Veliko hvala Poslovnom dnevniku i Večernjem listu na ovom projektu i mojem poslodavcu koji je spreman krenuti u nove izazove sa mnom", ističe Ines Miškec koja je svojim primjerom dokazala da nema prepreka ako postoje volja, upornost, odgovornost i predanost radu.

"Diljem svijeta naša kompanija provodi velik broj različitih društveno korisnih aktivnosti i projekata. Kada radite u takvoj kompaniji, imate i takav pogled na svijet i posao. Naravno, važno je postizati dobre poslovne rezultate, bez njih bi bilo nemoguće pomagati lokalnoj zajednici. No ovdje ne prestaje naša uloga. Osim postizanja poslovnih rezultata, smatramo da je izuzetno važno truditi se učiniti svijet boljim mjestom za život. Svi znamo kolika je nezaposlenost u Hrvatskoj, a pogotovo nezaposlenost mladih osoba, dok istodobno mnogi poslodavci očekuju od kandidata za posao prijašnje radno iskustvo. Kada smo se uključili u projekt, željeli smo omogućiti jednoj mladoj osobi s invaliditetom upravo to - stjecanje prvog radnog iskustva kako bi poslije lakše našla posao", kaže predsjednik Uprave Vedran Buljat.

U NOVO NORDISK-u ne samo da su omogućili mladoj osobi s invaliditetom stjecanje prvog praktičnog poslovnog iskustva, nego su u njoj pronašli i kvalitetnu zaposlenicu. Zato im je velika želja da se ovaj projekt nastavi i da neke druge tvrtke, uključivanjem u projekt, ostvare ovako dobra iskustva.