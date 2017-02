'Naknade za obnovljive izvore treba obračunavati mjesečno'

Trenutno se naknada obračunava na 100 posto potrošene struje, iako na energiju iz OIE otpada prosječno 10 do 15 posto/Thinkstock

Najavljen rast cijena energenata, prije svega struje i plina, uznemirio je javnost, a Vlada pokušava vatrogasnim mjerama smanjiti povećanje cijena.

Rast cijene energije zbog rasta naknada za obnovljive izvore energije (OIE) je za sad gurnut pod tepih jer je Vlada odgodila primjenu novog Zakona o OIE koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja za godinu dana, a o modelima cijene za plin zbog liberalizacije tržišta bi se trebala očitovati do kraja ovog tjedna.

Rast naknade

Iako će se naknada za OIE i dalje plaćati po postojećem modelu, cijena će s 3,5 lipe po kW porasti barem duplo. Kako bi se našlo neko održivo rješenje, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u petak okupilo sve sudionike tržišta obnovljivih izvora energije, od predstavnika obnovljivih izvora, opskrbljivača strujom do regulatornih tijela. Tom prigodom je udruga Obnovljivi izvori energije Hrvatske, kojoj je na čelu Aljoša Pleić, predstavila novi model obračuna i naplate naknade za OIE koji ima radni naziv "Transparentno". Kako pojašnjava Pleić, na ovaj način bi čitav sustav naplate naknade i isplate poticaja bio puno transparentniji nego što je to slučaj sad te ne bi zbunjivao građane.

"Cijena naknade se kretala od 0,89 lipa u 2007., pa preko 0,5 lipa do postojećih 3,5 lipe iz 2013. Te sve cijene su bile projekcije razvoja OIE u narednim godinama, a ne stvarno stanje i realne potrebe jer se uključivalo ugovore koji nisu, a neki niti neće biti realizirani. Ne vidim nikakav razlog zašto regulatorna agencija HROTE ne bi naknadu za OIE obračunavala na mjesečnoj bazi temeljem stvarne potrošnje te da svi vide koliko i za što plaćaju. Dodatno, trenutno se naknada obračunava na 100 posto potrošene struje, iako na energiju iz OIE otpada prosječno 10 do 15 posto. Bilo bi puno transparentnije kada bi se cijena klasične i OIE struje obračunavale zasebno, a da sve bude vidljivo na računu", kaže Pleić.

Dodatni troškovi

Dodaje da su, prema prvim dojmovima, za ovakav sustav zainteresirani u samom resornom ministarstvu, a ni HROTE ne bi imao ništa protiv toga. No, da istodobno ovakav model ne odgovara opskrbljivačima jer smatraju da bi imali velike gubitke. "U medijima se spekulira da bi prema novom modelu samo jedan HEP platio milijardu kuna godišnje naknade za OIE. Svatko upućen zna da to ne bi platio HEP nego u konačnici potrošači koji to i sada plaćaju, samo što bi novi model omogućio da sve bude puno transparentnije i da se vidi tko nudi i kakvu energiju", kaže Pleić.