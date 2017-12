Najljepši Advent uz more kulminirat će atraktivnim novogodišnjim dočekom

Foto: Press

Zima je u Opatiji sinonim za dobru zabavu, a izvrstan i raznolik adventski program kulminirat će atraktivnim dočekom Nove godine.

Glazbeno zagrijavanje za „najluđu noć“ krenut će već u petak, 29. prosinca, svečanim novogodišnjim koncertom „Jaques & Friends“ koji će u Royal Hall dovesti Jacquesa Houdeka, Matiju Cveka, Alena Đurasa, Edgara Rupenu i Terezu Kesoviju kao posebnu gošću. Subotnje poslijepodne i večer bit će ispunjeni mnogobrojnim glazbenim nastupima, a nedjelja, posljednji dan u 2017. godini, bit će obilježena s čak tri dočeka na otvorenom. Prvi će doček, točno u podne, biti organiziran za najmlađe koji će se odlično zabavljati na velikom party-ju s animatorima i na dječjoj kulinarskoj radionici koje je Festival Opatija pripremio u suradnji s Večernjim listom, uz niz prigodnih aktivnosti koje organizira partner Hrvatska lutrija. Navečer će posjetitelje ispred Šporera u 2018. godinu uvesti Xfinity Band, dok će centralni doček na tržnici, s početkom u 22 sata, biti u glazbenim tonovima Koktelsa i Letećeg odreda.

Dan kasnije, 1. siječnja, točno u podne na terasi hotela Kvarner, u prigodnoj zdravici, svim posjetiteljima raskošne i elegantne Opatije sretne blagdane i novu godinu će poželjeti gradonačelnik Ivo Dujmić. Zabava će se nastaviti ispred Šporera uz bend In Between i otvorenje kupališne sezone opatijskih Kukala, a u večernjim satima održat će se i repriza novogodišnjeg dočeka, ovog puta uz The Beatles Revival Band. Program Adventa, uz nastupe zanimljivih glazbenika, nastavit će se na više lokacija u gradu, sve do nedjelje, 7. siječnja.