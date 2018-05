Najbolji poslovi tjedna: Zapošljavaju Tifon, Cammeo, Pevec, Turbo-Tec, Falkensteiner Hotels & Residences...

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

Tvrtka Tifon kao jedna od vodećih kompanija u poslovanju s naftom i plinom, s 44 prodajna mjesta i više od 20 godina prisutnosti na hrvatskom tržištu, traže "Legal Coordinator" za radno mjesto u gradu Zagrebu. Osoba će biti zadužena za pružanje pravne podrške za sve sektore kompanije kako bi se poštovale sve procedure i propisi unutar tvrtke. Ako imate minimalno 3 do 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama te odlično razumijevanje pravnih propisa, prijavite se ovdje.

Cammeo traži vozača taxi vozila i to u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Vukovaru, Osijeku, Kutini, Bjelovaru, Karlovcu, Slatini, Slavonskom Brodu, Virovitici, Šibeniku i Puli. Tvrtka nudi radni odnos u vodećoj taxi kompaniji u Hrvatskoj, iznadprosječnu zaradu, stimulaciju, mogućnost napredovanja...Brza prijava.

Postanite član Pevec tima koji traži Direktora sektora marketinga i korporativnih komunikacija. Osoba će biti zadužena za koordiniranje i vođenje sektora marketinga i korporativnih komunikacija, postavljanje strategije, odgovornost za izradu i realizaciju godišnjeg plana te istraživanje i analizu tržišta. Brza prijava.

Allegheny Financial traži stručnog suradnika u odjelu inženjeringa. Kandidat mora imati analitičke i organizacijske sposobnosti, poznavati rad na računalu te položen vozački ispit B kategorije. Ako ste prilagodljivi, odgovorni, komunikativni, spremni prihvatiti dinamičan posao priključite se našem timu. Brza prijava.

Falkensteiner Hotels & Residences traže Referenta prodaje apartmana – Punta Skala. Tvrtka nudi edukaciju i uvođenje u rad pri zapošljavanju, mogućnost razvoja i dodatna usavršavanja. Ako ste zainteresirani za ovaj posao, opširnije o njemu pročitajte ovdje.

Turbo-Tec je međunarodna kompanija koja se bavi preradom auto dijelova a u potrazi su za voditelja razvoja poslovanja koji će raditi u Zagrebu. Tvrtka nudi siguran posao u međunarodnoj tvrtki, atraktivna sustav nagrađivanja, službeni mobitel i auto. Opširnije o poslu pročitajte ovdje.

Zbog proširenja poslovanja i potrebe daljnjeg razvoja robnih marki essence i Catrice tvrtka traži Voditelja ključnih kupaca s mjestom rada u gradu Zagrebu. Potrebna je minimum SSS, te najmanje 3 godine radnog iskustva u sektoru dekorativne kozmetike i odlično poznavanje rada na računalu. Brza prijava.

Tvrtka Sarda koja se bavi proizvodnjom programske opreme za pomorski i kopneni transport i logistiku. Tvrtka je aktivna u lukama Jadrana (Koper, Rijeka, Ploče, Bar). traži Dizajnera / Programera poslovnih aplikacija. Traže kandidate za rad na dizajniranju i programiranju poslovnih aplikacija, korisničku podršku te projektiranju i dokumentiranju IT sustava. Traži se poznavanje C#, .NET tehnologija i MS VisualStudio razvojnog alata, uz jednu do tri godine iskustva u radu s navedenim ili sličnim tehnologijama. Plaća kreće od 6.000 kuna. Brza prijava.

Geoproject traži Diplomiranog inženjera arhitekture. Kako se prijaviti i koje kvalifikacije kandidat mora imati, saznajte ovdje.

Tvrtka Hawle traži regionalnog voditelja prodaje koji će biti zadužen za izradu kalkulacija i prodajnih ponuda, organizacija sastanaka i prezentaciju proizvoda, pronalazak novih klijenata i praćenje objava javnih nadmetanja. Tvrtka nudi redovita i sigurna primanja, stalni radni odnos i neradni vikendi. Opširnije o poslu pročitajte ovdje.