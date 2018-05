Najbolji poslovi tjedna: Zapošljavaju Sberbank, Pliva, Jysk, Fina, TaxiRide, TEDi...

Foto: DPA/PIXSELL

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

Želite li raditi za poznatu hotelsku grupaciju Falkensteiner Hotels & Residences koja ima više od 30 hotela u Europi? Zanima li vas rad u dinamičnoj i izazovnoj radnoj atmosferi? Jeste li proaktivni i ambiciozni? Ukoliko su vaši odgovori potvrdni, hotelska grupacija Falkensteiner Hotels & Residences / Voditelj IT odjela (m/ž) je upravo ono što tražite. Opširnije potražite ovdje.



Sberbank d.d. zapošljava Voditelja platnih servisa u OJ upravljanje podrškom poslovanja (m/ž). Poslovna odgovornost sastoji se od unosa podataka, verifikacije, autorizacije i kontrole SWIFT poruka, slanja dnevnih promjena u Jedinstveni registar računa, i dr. Profil koji se traži je VŠS/VSS (ekonomskog usmjerenja) uz organizacijske sposobnosti i managerske vještine. Opširnije pronađite ovdje.



PLIVA Hrvatska d.o.o. zapošljava Specijalista u Centrima dijeljenih aktivnosti (m/ž). Članovi timova Centara dijeljenih aktivnosti dio su računovodstvenih, nabavnih ili timova za ljudske potencijale. Uvjeti za prijavu su radno iskustvo iz jednog od relevantnih područja računovodstva, nabave ili administracije ljudskih potencijala, odlično znanje engleskog jezika, i dr. Opširnije potražite ovdje.



Skiper Operacije d.o.o. zapošljavaju Sales executivea (m/ž). Tvrtka nudi rad u dinamičnoj atmosferi, mogućnost treninga izvan sezone u Kempinski Hotelima izvan Hrvatske, edukacija prema Kempinski Standardima, mogućnost napredovanja, besplatni smještaj u neposrednoj blizini hotela, tri besplatna obroka (doručak,ručak,večera) i dodatak za troškove prijevoza na posao ukoliko živite u okolici. Na radnike se primjenjuju i sve ostale beneficije koji imaju svi radnici Kempinski hotela. Opširnije pronađite ovdje.



Jysk d.o.o. zapošljava Administratora u IT odjelu (m/ž) za radno mjesto u Zagrebu. Kao administrator u Helpdesku Vaše glavne odgovornosti su podrška prodavaonicama i administrativnim funkcijama u rješavanju pitanja vezanih uz IT te osiguravanje da svi zaposlenici imaju potrebna znanja o administrativnim rutinama i procedurama koje se koriste u JYSKu. Opširnije potražite ovdje.



TEDi poslovanje d.o.o. traži Voditelja poslovnice (m/ž) u Umagu. Zadaci uključuju vođenje poslovnice prema uputama i konceptu društva, izradu rasporeda radnog vremena, raspored korištenja godišnjeg odmora radnika, edukaciju novih suradnika, i sl. Od kandidata se traži pouzdanost, samostalnost i samoinicijativnost. Opširnije potražite ovdje.



Fina zapošljava Suradnika za operativne poslove registara (m/ž). Vaši zadaci bit će obavljanje složenijih poslova vezanih za poslove upisa založnih prava, te predlaganje promjena i unaprjeđenje poslovnih procesa iz djelokruga rada. Tvrka nudi rad na određeno vrijeme, izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju, kao i mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja. Opširnije potražite ovdje.



TaxiRide zapošljava Voditelja projekta TaxiRide (m/ž). Traži se osoba koja bi se bavila razvojem usluge, povezivanjem s novim poslovnim partnerima, nadzorom rada dispečera i bila bi odgovorna za održavanje visoke razine kvalitete usluge na svim lokacijama unutar Hrvatske. Za prijavu je potrebna vozačka dozvola B kategorije, poznavanje engleskog jezika, urednost, sklonost timskom radu, te komunikativnost. Opširnije potražite ovdje.



Bauwerk Boen d.o.o. traži visoko motivirane nove zaposlenike na radnom mjestu: Zamjenik voditelja planiranja proizvodnje koji bi bio zadužen za planiranje proizvodnje, planiranje nabavke potrošnog materijala prema planu proizvodnje te praćenje zaliha potrebnog strateškog materijala. Opširnije potražite ovdje.



Hrvatski registar brodova zapošljava Glavnog financijskog referenta u Splitu. Uvjeti za prijavu su Visoka stručna sprema ekonomskog smjera, tri godine na knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima, te govor, pisanje i čitanje razine B1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Više doznajte ovdje.