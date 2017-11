Najbolji poslovi tjedna: Zapošljavaju Pepco, Prima Grupa, Jysk, Strabag, Pevec...

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

Tvrtka Pepco traži voditelje trgovina u Rijeci, Biogradu, Čakovcu, Varaždinu i Vukovaru. Kandidat će obavljati poslove analize prodajnih rezultata i provođenje mjera za poboljšanje prometa. Povrh toga, odgovoran je i za kontrolu troškova, inventuru, izradu izvještaja i zaprimanje robe. Brza prijava.

Medicinska kompanija Terumo BCT traži regionalnog menadžera za područje Hrvatske i Slovenije. Osoba će biti zadužena za provedbu zacrtane strategije, ciljeva i prognoza kao i za odnos sa distributerima. Opširnije o poslu možete pročitati ovdje.

Talentor Hrvatska za svog klijenta, tvrtku Inoutic traži osobu za radno mjesto Marketinga i event managementa s radnim mjesto u gradu Zagrebu i Dugom Selu. Zaposlenik će biti odgovoran za korporativni imidž i brend za tržišta Hrvatske Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Za ovo radno mjesto potrebno je minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, napredno znanje engleskog ili njemačkog jezika te izražene komunikacijske vještine. Prijavite se ovdje.

PRIMA grupa je najveći hrvatski lanac maloprodaje namještaja te jedan od najvećih hrvatskih proizvođača namještaja traži Suradnika za administraciju i operativne procese izvoza s mjestom rada u gradu Zagrebu. Traži se VSS/VŠS/SSS ekonomskog smjera, izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i komunikaciji te vozačka dozvola B kategorije. Brza prijava.

Danska kompanija JYSK traži osobe za radno mjesto Zamjenika voditelja prodavaonice u Makarskoj. Ako ste motivirani za postizanjem vrhunskih prodajnih rezultata pružajući vrhunski uslugu, prijavite se ovdje.

Bauwerk Boen Group traži osobu za radno mjesto ERP Module co – responsible for the sales processes. Osoba će biti zadužena za različite vrste poslova i obaveza o kojima opširnije možete pročitati ovdje.

Građevinska tvrtka Strabag traži Tehničkog voditelja/icu pogona, voditelja/icu prodaje. Neki od zadataka ovog radnog mjesta su vođenje svih poslova vezanih uz tehničko vođenje kamenoloma, kontrolu i odgovornost za troškove poslovanja te prodaja proizvoda iz proizvodnog asortimana pogona. Ako ste diplomirani inženjer rudarstva i imate relevantno poslovno iskustvo, prijavite se ovdje.

TTO Thermotechnik traži osobu za radno mjesto Referent razvoja / Kalkulant. U opisu radnog mjesta stoji da će kandidat biti tehnička podrška i suradnja s odjelom prodaje i nabave, bavit će se izradom i ažuriranjem cjenika te će vršiti komunikaciju s inozemnim i tuzemnim kupcima. Brza prijava.

Postanite član Pevec tima koji traži Trgovca (m/ž). Potrebni su SSS te je poželjno radno iskustvo. Poznavanje asortimana neprehrambene robe, prodajne vještine te samostalnost i inicijativa ono su što se traži za ovo radno mjesto. Mjesto rada je u prodajnom centru u Zadru. Brza prijava.

Veritas Automotive je kompanija specijalizirana u razvoju i proizvodnji plastičnih sistema koji imaju primjenu u automobilskoj industriji. Zbog proširenja obima posla potrebna im je odgovorna osoba za poziciju Direktora Supply chain-a. Neka od zaduženja su definiranje i raelizaciju logističkih ciljeva, odgovornost za nesmetano funkcionisanje cijelokupnog Supply chain-a, analiza i kontinuirano unaprijeđenje Supply chain procesa te samostalno vođenje projekata. Ako ste zainteresirani za ovaj posao , svoje molbe šaljite ovdje.