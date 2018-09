Najbolji poslovi tjedna: Velika međunarodna kompanija zapošljava i nudi atraktivnu plaću s bonusima

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

Pepco zapošljava Voditelja trgovine (m/ž). Posao uključuje analizu prodajnih rezultata i provođenje mjera za poboljšanje prometa, kontrolu operativnih troškova, i sl. Za prijavu je potrebno radno iskustvo na sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine, kao i srednja škola. Više pronađite ovdje.



Kuehne + Nagel Group, uspješna međunarodna grupacija s više od 79 000 zaposlenika po cijelom svijetu na 1 300 lokacija, dodatno proširuje tim i zapošljava na poziciji: Specijalist za procese u Odjelu pomorskog prijevoza (m/ž) u Svetoj Nedelji. Nudi vam se prilika za razvoj vaše stručnosti i profesionalni rast. Ovdje pronađite više informacija.



Sberbank Hrvatska ima otvoreno radno mjesto za Menadžera za poslovanje s malim i srednjim poduzetnicima (m/ž) u Splitu. Planiranje akvizicije/aktivacije klijenata, samostalna identifikacija potencijalnih klijenata, provođenje akvizicijskih i aktivacijskih kampanja, samo su dio poslovnih zadaća koje vas očekuju. Prijavite se brzom prijavom.



Strabag BRVZ d.o.o. za usluge ima otvoreno radno mjesto na poziciji: Senior Software Developer-Magic UniPaaS/xpa (m/ž) u Zagrebu. Zadaci koji vas očekuju na ovom poslu uključuju izradu analize potreba te planiranje programskog tijeka, implementaciju i daljnji razvoj softverske aplikacije na bazi zajednički definiranih zahtjeva u Magic UniPaaS/xpa. Prijavite se brzom prijavom.



TPK-Zavod d.d., kompanija sa 68-godišnjim iskustvom u području osiguranja i kontrole kvalitete strojarskih i zavarivačko-montažnih radova, proširuje tim i zapošljava Inženjera specijalista za metalografiju (m/ž) u Zagrebu. Da biste aplicirali na ovaj natječaj trebate: VSS - diplomu inženjera metalurgije, iskustvo rada u laboratoriju, vozačku dozvolu B kategorije te znanje engleskog jezika (aktivno u govoru i pismu). Više detalja pogledajte ovdje.



Agra trgovina d.o.o., poduzeće koje se bavi prodajom komunalne opreme za područje Hrvatske i zemalja u okruženju, zapošljava Asistenta u postprodaji (m/ž). Mjesto rada: Gornji Stupnik. Ako imate minimalno SSS, znanje engleskog jezika, dobro se služite računalom i imate vozačku dozvolu B kategorije, prijavite se brzom prijavom.



Porsche Croatia d.o.o. zapošljava na poziciji: IT trener za postprodajnu organizaciju (m/ž) u Zagrebu. Vaše glavne zadaće na ovom poslu su organizacija, priprema i provedba IT školovanja za osoblje ovlaštene servisne mreže te podizanje nivoa znanja osoblja naših ovlaštenih servisnih partnera. Želite biti dio ovog uspješnog tima? Svoje ponude i životopis možete poslati do 18.09. Opširnije potražite ovdje.



CCC shoes & bags zapošljavaju voditelja poslovnice. Marljivi ste, imate izraženu sposobnost i smisao za prodaju, prilagodljivi ste i spremni stjecati nova znanja? Preuzimanje odgovornosti predstavlja vam izazov? Možete li svom timu biti inspiracija i u tom poslu odgovorni? Imate smisao za modu? Ovdje ispunite brzu prijavu.



LPP zapošljava "Koordinatora lokalnih projekata" u Zagrebu. Velika međunarodna kompanija jedna je od najbrže rastućih modnih maloprodajnih trgovačkih lanaca na svijetu, a u ovom slučaju nudi sigurno radno mjesto sa atraktivnom plaćom koja uključuje bonuse i dodatne pogodnosti. Opširnije doznajte ovdje.



Plodine d.d., tvrtka je iz 1995. godine koja je pravu ekspanziju širenja izvan regije doživjela 2000. godine otvorenjem unificiranih supermarketa suvremenog izgleda u skladu s europskim standardima. Trenutno zapošljava na impresivnih 15 pozicija diljem Hrvatske. Voditelj odjela delikatesa (m/ž), Prodavač (m/ž), samo su dio bogate ponude. Opširnije doznajte ovdje.