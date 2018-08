Najavljena podjela zajedničkog vlasništva: Hrvatskoj ide 10 milijardi dolara od imovine JNA?

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Potvrdi li se ta vijest istinitom, bit će to prvi put da se predstavnici novonastalih država sastaju tim povodom, a sve je naročito zanimljivo u kontekstu činjenice da više od 80 posto pokretne i nepokretne imovine bivše države iz Aneksa A čini imovina bivše JNA.

"Kamo sreće da do tog sastanka konačno dođe, pa da se stvari pokrenu s mjesta, no dok se zbilja ne dogodi, nikakvim najavama ne vjerujemo", kaže za Slobodnu Dalmaciju oprezno visoki izvor iz Ministarstva obrane.

Hrvatska strana još nije primila službeni poziv iz Beograda, no obavještavanje država sukcesora preko Ministarstva vanjskih poslova Srbije navodno je upravo u tijeku.

Srbija je iz više aspekata logičan domaćin ovoga sastanka: i zbog najviše prisvojene imovine bivše savezne vojske, a i zbog činjenice da se arhivi s njezinim popisima nalaze u Beogradu, na temelju kojih treba obaviti procjenu aktualne vrijednosti. Sugovornik iz MORH-a, doduše, tvrdi da je hrvatska strana odavno napravila samostalne procjene krupnih diobenih stavki te imovine, i to temeljem potanke rekonstrukcije cjelokupnog ustroja bivše JNA, njezinih rodova, nekretnina, pokretnina, oružja, oruđa i tehnike.

Bilanca ukupne njezine vrijednosti kreće se oko 70 milijardi dolara, od čega Hrvatska za sebe potražuje više od 10 milijardi. Dvije milijarde dolara duguje nam Crna Gora, a oko osam milijardi Srbija, navodi izvor Slobodne.

Oko nekretnina bivše JNA odavno nema spora jer je sukcesijskim sporazumom otprije 17 godina dogovoreno da ono što je u trenutku osamostaljenja zatečeno na teritoriju neke od država, i pripada njima. Pitanja pokretnina i vojne opreme, međutim, mora se riješiti dogovaranjem posebnih aranžmana među državama sljednicama, pa bi prvi sastanak Mješovite komisije za Aneks A trebao biti platforma za daljnju metodologiju rada.