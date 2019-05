Nacionalna akcija zadržavanja mladih obrazovanih ljudi stiže i u Split

FOTO: Press

Večernji list grupa pokrenula je veliku nacionalnu akciju „Hrvatska pamet Hrvatskoj“ čiji je krajnji cilj zadržati mlade obrazovane ljude u domovini. Nakon uspješnih događanja u Osijeku, Koprivnici, Rijeci i Zadru akcija se seli u grad Split gdje će u ponedjeljak 13. svibnja Večernji list i Poslovni dnevnik u suradnji sa Sveučilištem u Splitu organizirati okrugli stol i tribinu „Budućnost u Hrvatskoj“ te otvorenje putujuće izložbe povijesti Večernjeg lista. Sudjelovanje na okruglom stolu i tribini besplatno je uz prethodnu prijavu.

Nacionalna akcija „Hrvatska pamet Hrvatskoj“, pokrenuta od strane utjecajnih medija Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika, strateški je orijentirana na poticanje zadržavanja mladih obrazovanih ljudi u Hrvatskoj. Kroz koncept putujućih okruglih stolova i tribina pod zajedničkom egidom „Budućnost u Hrvatskoj“ u šest gradova, strateški pozicioniranih na sveučilištima, pokušat će se kroz sinergiju predstavnika poslovne, akademske i političke javnosti u formi dijaloga predstaviti mjere i korake koji se provode regionalno i nacionalno kako bi potaknuli buduće naraštaje na ostanak i razvoj.

Godina 2019. simbolična je zbog 15 godina postojanja Poslovnog dnevnika, prvih dnevnih poslovnih novina u Hrvatskoj, te 60. rođendana jednog od vodećih hrvatskih medija Večernjeg lista, stoga se na ovu akciju na svakom sveučilištu oslanja i putujuća rođendanska izložba pod nazivom „Zajedno smo 60 godina“. Izložba kroz zanimljiv i interaktivan sadržaj prikazuje bogatu povijest medijskog lidera u zemlji, a svi zainteresirani će ju moći pogledati u Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“ u periodu od 13. do 17. svibnja od 9 do 13 i od 17 do 20 sati.

Manifestaciju u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu s početkom u 10 sati će pozdravnim govorima otvoriti član Uprave Večernjeg lista Renato Ivanuš i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, nakon čega će uslijediti okrugli stol o važnosti zadržavanja mladih obrazovanih ljudi u Hrvatskoj na kojem će sudjelovati župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Tomislav Kilić, suosnivač i direktor tvrtke Profico Mateo Perak, osnivač i direktor tvrtke Agilo Toni Trivković i osnivač hrvatskog startup-a Cezar.hr i TNT SPLIT konferencije Mario Ćubelić.

Nakon zanimljive diskusije sudionika okruglog stola uslijedilt će službeno otvorenje velike slavljeničke izložbe Večernjeg lista „Zajedno smo 60 godina“ koja kroz zanimljiv i interaktivan sadržaj prikazuje bogatu povijest medijskog lidera u zemlji, uz prigodan uvodni govor kustosice Ive Körbler.

Na kraju programa održat će se interaktivna tribina na kojoj će se predstaviti studentski natječaj u pisanju projekata kojim Večernji list grupa nagrađuje izvrsnost hrvatskih studenata i ugostiti poduzetnici - suosnivač i direktor tvrtke Sailboat RC Josip Marasović i dipl. arhitekt Toni Boban, koji će s okupljenima podijeliti svoje uspješne poslovne poduhvate i projekte ostvarene u Hrvatskoj.

Više informacija dostupno je na: www.poslovni.hr/hph ili hph@poslovni.hr.