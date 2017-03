Načelnik pašnjake uz more pretvorio u građevinsku zonu i zemljištu svog suradnika podigao cijenu za 2,7 milijuna eura

Foto: Thinkstock

Čudo neviđeno u Vinišću: tek par kuća u kojima stalno živi desetak mještana proglašeno je naseljem, a zahvaljujući tome u prostornom planu - koji su blagoslovili u Općini Marina - proširena je i građevinska zona. Tako je mala, smiješna uvala Ljubljeva postala veliki poligon za politički okršaj predsjednika lokalnog HDZ-a Ljubomira Radića i aktualnog načelnika Marine, Ante Mamuta, piše Slobodna Dalmacija.



Radić će, sasvim je izvjesno, biti jedini protukandidat Mamutu za načelničku fotelju, pa se osjeća pozvanim, kaže, upozoriti birače o kakvim se tu kuhinjama radi, a sve se svodi, veli, na to da zemljište na kojem su do sada mogle samo nicati masline, postane građevna zona tik uz more.



Radi se o lokaciji na punti Oštrica, jer su u Općini Marina, očito po sugestijama izrađivača Prostornog plana tvrtke "Arheo" iz Zagreba, postupili tako da zadovolje sve zakonske uvjete, ali i želje investitora da im jeftino kupljene parcele dobiju na cijeni.



- Načelnik Mamut je tri dana prije proglašenja Ljubljeve naseljem o tome tek telefonski kratko izvijestio predsjednike mjesnih odbora, a onda na Općinskom vijeću Marine, zahvaljujući većini koju ima - donio odluku koja je, zamislite, baš istoga trena stupila na snagu?! - kaže Radić i upozorava da je, mimo svih urbanističkih logika - formirano i naselje Sevid na moru, kako bi se, kaže, pogodovalo investitoru Ivanu Kosiju, čija je tvrtka "White Marina", vlasnik dviju čestica poljoprivrednog zemljišta na potezu Punta Oštrica - Stari Trogir.

I to će sada postati građevinsko zemljište. Parcele su tu vrijedile najviše trideset eura po metru četvornom, a prođe li načelniku prostorni plan u Županiji i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a kako je umjetnim formiranjem novih naselja udovoljio zakonskim uvjetima nema razloga da tako i ne bude - vrijediti će na nekim lokacijama i po petsto eura po metru četvornom - kaže HDZ-ovac Radić.

Više o temi pročitajte ovdje.