Na tržište dolazi pametni telefon koji bi mogao iznenaditi

Foto: Getty Images

Aplikacija za stvaranje i dijeljenje kratkih videa TikTok koja je dostupna na Android i iOS sustavima sve je popularnija. Kineska tvrtka ByteDance koja stoji iza aplikacije želi maksimalno iskoristi ovaj uspjeh.

Prema pisanju Financial Timesa, u ByteDanceu razmišljaju o predstavljanju pametnog telefona koji će promovirati TikTok aplikaciju. Dokaz za to je navodna namjera ByteDancea da preuzme intelektualno vlasništvo kineske tvrtke Smartisan, koja je u svojim boljim danima od 1989. do 1996. godine čak surađivala s Robertom Brunnerom, tadašnjim glavnim Appleovim dizajnerom i kasnijim čelnim čovjekom u razvoju iPhone 4 telefona.

Kako piše Bug, budući pametni telefon na tržištu će se boriti s duboko zasićenim i fragmentiranim tržištem pametnih telefona, ali suočiti s neuspjehom sličnih promotivnih projekata (na primjer Amazon Fire Phone).