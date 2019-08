Na samoposlužnom aparatu kupite maslinovo ulje, ocat i deterdžent 30 posto jeftinije

Foto: 24sata

Maslinovo i bučino ulje, tri vrste octa, dva eko šampona za kosu i tri eko deterdženta za pranje rublja, posuđa i višenamjenski Čistoća Rijeka prodaje na decilitre u svojoj zgradi na samoposlužnom uređaju, piše 24sata.

Treba donijeti vlastitu posudu, ubaciti kovanice ili novčanice u uređaj koji se zove Bert, a podsjeća na poznate mljekomate, te istočiti željenu količinu, najmanje decilitar. Bert se početkom rujna seli u novi prostor koji Čistoća otvara oko 500 metara od svoje zgrade, blizu Hrvatskog narodnog kazališta “Ivana pl. Zajca”. Sad, u Ulici Dolac 14, do “bezambalažnog aparata”, kako ga zovu, može se radnim danom između 7 i 15 sati, a na novoj lokaciji u Ulici Ivana Zajca 20b dostupan će biti dvokratno, od 9 do 13 i od 17 do 20 sati.

- Prostor smo nazvali Riperaj. Nastao je po uzoru na Repair Cafe kakvih ima u Europi i svijetu. Bit će to mala gradska radionica u kojoj će se uz pomoć ili savjete majstora moći besplatno popraviti male kućanske aparate, igračke, namještaj i odjeću. Uloga radionice, kao i samoposlužnog uređaja, je smanjiti količinu otpada - rekli su u Čistoći.

U uređaju koji je sad u predvorju njihove zgrade može se kupiti 10 proizvoda.