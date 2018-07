'Na rast kamata svi se moraju pripremiti'

Foto: Borna Filic/PIXSELL

O tome hoće li ove godine porasti kamatne stope u Hrvatskoj pod utjecajem inozemnih kretanja i što bi to značilo za ekonomiju i građane raspravljalo na okruglom stolu na Vernu. Istaknuto je da su kamatne stope niz godina povijesno niske zbog ekspanzivnih monetarnih politika, no to se razdoblje približava svom ...