Na prodaju 17 zemljišta u vlasništvu Belja plus

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Fortenova grupa u srpnju ove godine otvorila je posebnu mrežnu stranicu s velikom ponudom nekretnina u vlasništvu kompanija grupe vrijednih 40-ak milijuna kuna. Nedavno je ponuda nekretnina na toj stranici proširena pa je ukupna vrijednost 143 ponuđene nekretnine, tvrde u Fortenova grupi, veća od 120 milijuna kuna, piše Glas Slavonije.

- Tržište je pokazalo velik interes za nekretnine Fortenova grupe. U ovom smo trenutku u fazi finalizacije prvih transakcija - rekla je Ana Ciglenečki, voditeljica Odjela za odnose s medijima - korporativne komunikacije.

Od prvog dana lansiranja web-stranica za prodaju nekretnina Fortenova grupe evidentirano je više od 1,2 milijuna klikova i raznih pregleda, a realizirani su brojni obilasci i pregledi lokacija s komercijalnom namjenom. Ponuda nekretnina za prodaju i dalje će se redovito ažurirati pa će stranica biti nadopunjena novim nekretninama. Na prodaju su ponuđene brojne komercijalne, ali i rezidencijalne nekretnine te poljoprivredna odnosno građevinska zemljišta koja nisu u funkciji poslovanja grupe. Tako je Fortenova grupa u ponudu stavila atraktivne stanove u Mikulićima i Bukovačkoj cesti u Zagrebu, stan u Samoboru, atraktivno građevinsko zemljište na zagrebačkoj Šalati ukupne površine 3255 četvornih metara, zemljište za investicijsku gradnju u industrijskoj zoni Kukuljanovo (Rijeka) ukupne površine 31.274 četvorna metra, zgradu bivšeg mlina u centru Križevaca, bivšu svinjogojsku farmu Sremac u Rokovcima i drugo.

Cjenovno gledajući, među skupljim zemljištima ponuđenim na prodaju ono je na području općine Darda u Baranji, na dijelu prostora nekadašnje beljske peradarske farme Kokingrad. Zemljište za investicijsku gradnju, površine 402.481 četvorni metar, naime, procijenjeno je na približno četiri milijuna. Upola manja cijena je zemljišta kod Vukovara površine 10.000 četvornih metara u vlasništvu Konzuma. Približno 1,4 milijuna kuna pak vrijedi zemljište površine 60-ak tisuća četvornih metara PIK-a Vinkovci plus, u Šodolovcima, a 1,2 milijuna kuna vrijedno je Konzumovo zemljište površine 10-ak tisuća četvornih metara u osječkoj Vukovarskoj ulici. Slična je cijena zemljišta površine 50-ak tisuća četvornih metara u vlasništvu PIK-a Vinkovci plus na sjevernom rubu Vinkovaca - Ervenici. Na popisu su još, što se Slavonije i Baranje tiče, zemljišta u Šodolovcima, Popovcu, Belom Manastiru, Dardi, Vinkovcima, Vukovaru, Đakovu, Slavonskom Brodu. Od ukupno 112 zemljišta ponuđenih na prodaju, najviše ih je u vlasništvu PIK-a Vrbovec (50-ak), a 17 ih je u vlasništvu Belja plus. Dio njih opterećen je hipotekom.