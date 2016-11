Na Cvjetnom svi ugostitelji mogu postaviti drveni podest za ‘tople nogice’

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Pirova pobjeda. Rezime je to borbu Zagrepčana protiv terasa na Preradovićevu trgu. Nisu više montažne, nisu raširene na polovici trga, ali Café bar My Way u vlasništvu Hotto centra na Preradovićevu trgu ipak će imati svoju vanjski prostor – svoju terasu.



Potpis povjerenstva



Rješenje o njezinu postavljanju, ali bez pregrada, metalnih konstrukcija, samo sa suncobranima i s podestom koji trenutačno na toj lokaciji imaju jedini, Horvatinčićevoj tvrtki potpisalo je Povjerenstvo za zakup i korištenje javnih površina na čijem je čelu Gzim Redžepi, koji je zamjenik gradske pročelnice za zdravstvo Mirne Šitum.



I dok se zbog prethodnih terasa podigla prava buka, pa tek onda gradonačelnik Bandić odlučio prijetiti kaznama, izdana je nova dozvola, i to nakon što je Horvatinčićeva tvrtka najavila tužbu protiv Grada. S pravom, jer im je Grad najprije dao zeleno svjetlo i omogućio postavljanje dviju terasa koje su blokirale javnu gradsku površinu, a tek onda, nakon pobune javnosti, naložio njihovo uklanjanje. Očito je gradonačelnik odlučio samo utišati strasti – jer pet tjedana nakon što je izdao prve dozvole nije “pronašao” odgovornog, no novo rješenje Horvatinčićevoj tvrtki motiviralo ga je da i ostalim ugostiteljima koji posluju na Trgu Petra Preradovića omogući postavljenje podesta.



Onakvog kakav su radnici danas postavili pred Horvatinčićev kafić. Kaže gradonačelnik, podest koji se inače po Pravilniku postavlja na nagibima, sada je u My Wayu da gostima “grije nogice”. I ne samo u tu svrhu, svjestan je Bandić, pa je požurio prije pobune istu mogućnost osigurati i ostalim ugostiteljima koji posluju u centru grada. Svi oni moći će postaviti podest – i to po jednakim uvjetima i cijeni koje je dobio Horvatinčić. No o kojem je iznosu riječ, nitko ne otkriva. Horvatinčićevi su jasni – to je poslovna tajna.



Bandić: To je pod terase i to je po pravilima



– To je pod terase i to je prema pravilima. Ja sam za to da svi imaju daske na terasama i apelirat ću na ugostitelje da ih postave, da to izgleda kako Bog zapovijeda i da bude toplo dok se pije kava – rekao je to Bandić i završio priču o terasama. Uz mali dodatak, koji je kako doznajemo, naredio u Gradu, izradu novog pravilnika za ujednačen izgled svih terasa. No takva aktivnost nije impresionirala skupštinske zastupnike.



– Bez obzira na to što su građani još prije mjesec dana rekli da ne žele terase, njihova se volja ne poštuje. Ovdje je riječ o uzurpaciji javnog prostora – kazala je Sandra Švaljek. Da je riječ o rastezljivim propisima, mišljenje je HNS-ova Tomislava Stojaka.



– Sigurno su se u Gradu pobrinuli da je ovoga puta sve u skladu s “rastezljivim” propisima. Jedino ne znamo je li pod od bukova ili hrastova parketa, a nadam se da će biti i podno grijanje. U cijelu vizuru, uvjeren sam, sjajno će se uklopiti i stup i lampa javne rasvjete u sredini same terase, to će biti jedan nadasve prepoznatljiv štih – rekao je Stojak. Da ljudi moraju biti ispred privatnih interesa M. Bandića i skupine privilegiranih, misli i Dominik Etlinger.



– Šteta što Hoto grupa nije bila toliko uporna u izvršenju svojih obveza pri gradnji garaže u koju se ulazi s javne površine. Obvezali su se izgraditi dvoranu i obnoviti fasade u bloku, no to nisu učinili. Sramota je što gradska uprava tada nije inzistirala na ispunjavanju tih obaveza i zaštiti javnog interesa – kazao je Etlinger.