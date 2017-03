MUP mora vratiti 726 vozila, policajci strahuju da će uoči sezone ostati bez automobila

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija je počela vraćati 726 automobila kojima je istekao operativni leasing, a još se ne zna kada će dobiti nova. Radi se o “šarenim vozilima”, mahom Škodama Octavijama s policijskim obilježjima. Tek ovog mjeseca bit će dovršena isporuka 368 vozila bez policijskih oznaka koje je policija vratila još lani. No zbog pada Vlade postupak obnavljanja voznog parka MUP-a se otegnuo, piše Večernji list.

Kada će policija dobiti 726 automobila kojima je istekao leasing, teško je prognozirati. Ponude su otvorene, razmatraju se, odluke o najpovoljnijem ponuđaču još nema, no ako ona i bude uskoro donesena, trajanje postupka ovisi o tome hoće li se netko žaliti. Ako se to dogodi, nerealno je očekivati da će policijski vozni park biti popunjen prije rujna. Ne bude li žalbi, vozila bi mogla stići tijekom lipnja. A većina od 726 vozila bit će vraćena ovaj mjesec, ostatak do svibnja.

U nekim dijelovima Hrvatske policajci se pribojavaju da će zbog toga manje policijske postaje jedno vrijeme biti bez “šarenih” vozila. Upozoravaju i da se “ovaj cirkus s vozilima” događa uoči turističke sezone. Sindikat policije Hrvatske bio je lanjskog listopada zatražio od MUP-a analizu stanja policijskog voznog parka navodeći kako informacije s terena govore da je ono loše. Tada su bili napomenuli i da u ožujku istječe leasing za veliki broj vozila, naglasivši da “korist od primjene prakse MUP-a kojom se sva službena vozila nabavljaju putem leasinga, uz ograničenu kilometražu i određeno vrijeme povrata istih, imaju samo autoleasing kuće”.

Cijeli članak pročitajte ovdje.