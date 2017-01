Müller se preuzimanjem Kozma opasno približio dosad neprikosnovenom dm-u

Zahvaljujući dm-u prosječna je plaća u branši oko 8000 kuna/D. Špehar/PIXSELL

Godinama je prodaja kozmetičkih i toaletnih proizvoda bila jedan od najbrže rastućih segmenata u trgovini za koju se procjenjuje da ostvaruje najmanje četiri milijarde kuna godišnjeg prometa.

Sve do dolaska dm-a to je tržište bilo rezervirano za male drogerije i velike maloprodajne lance, no s vremenom se i u Hrvatskoj stvorila navika kupovanja kozmetike i toaletnih proizvoda u specijaliziranim dućanima. Nakon podulje faze organskog širenja polako ulazimo i u fazu osvajanja tržišta preko akvizicija.

1,87 mlrd. kuna prihodi su u branši koji na toj razni stagniraju od 2015.

Nakon rasta - akvizicije

Godina je tako počela Müllerovim preuzimanjem Todorićeva Kozma, pa će se deset godina mlađi brat Müller, po prisutnosti na našem tržištu, opasno približiti dosad neprikosnovenom lancu drogerija dm koji je svoj prvi dućan u Hrvatskoj otvorio 1996. godine. Nakon dolaska dm-a slijedilo je zatvaranje malih privatnih drogerija, a Fina navodi da se samo 81 poduzetnik usko specijalizirao za taj segment trgovine, ali kad se isključe tri najveća i dm s 87 posto tržišnog udjela, utjecaj ostalih je marginalan. Prihodi te branše stagnirali su 2015. godine na 1,87 milijardi kuna. Kada se slika proširi i na trgovce koji se ne vode kao čisti drogerijski lanci, ali im kozmetika i toaletni proizvodi pretežu u ponudi, tada dm ipak pada ispod 50-postotnog udjela.

Kupcima na ruku

Müller, Bipa i Kozmo (koji se i razvodio i spajao s Konzumom prije najnovije preudaje) zajedno ostvaruju 1,6 milijardi kuna prihoda, pa će se Müller ove godine približiti dm-u za tristotinjak milijuna. Podaci o prodaji u pet godina pokazuju da Müller agresivno raste po dvocifrenim stopama, BIPA također raste, a dm lagano drži dah i bori se da zadrži primat. U toj bi trci mogli profitirati i potrošači jer je općepoznato da se na kozmetici ostvaruju velike marže pa postoji prostor za značajno smanjenje cijena. Fina navodi da u čistim drogerijama radi 1555 zaposlenih, a svaka druga mala trgovina posluje s gubicima. Zahvaljujući velikim primanjima u dm-u, prosječna je plaća u branši oko 8000 kuna, za razliku od ostatka trgovine na malo gdje su upola niže.