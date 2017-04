Mreža Flixbusa proširila se na još jedan hrvatski grad

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Europski start-up FlixBus s najvećom međunarodnom autobusnom mrežom s početkom nove sezone i novim valom autobusnih linija stigao je i u Čakovec.

Otkako je prije desetak mjeseci ušao na hrvatsko tržište, FlixBus je ujedinio gotov 100 destinacija diljem Hrvatske u europsku zelenu mrežu. Ove se godine, točnije od 27. travnja, u mrežu uključuje i grad Čakovec. Ulaskom novih destinacija tijekom travnja, započeo je novi val otvaranja međunarodnih zelenih linija.

'Trenutno iz Čakovca možete putovati svakodnevno direktno do Slovenije i Njemačke, međutim ulaskom u mrežu linija te odličnim mrežnim planiranjem, upravo iz Čakovca vrlo jednostavno možete produžiti i do Berlina, Pariza ili čak Amsterdama. Ova noćna linija omogućuje putnicima uštedu vremena te dolazak u jutarnjim satima do krajnjih destinacija. Primjerice u Stuttgartu ste u 8:30, a dolazak u posljednji grad na liniji, Karlsruhe, predviđen je u 10:00 sati u jutro', izjavila je Petra Milanović, voditeljica odnosa s javnošću za FlixBus CEE South.

Do sada su svi dijelovi Hrvatske povezani zelenim bojama s najvećim poslovnim, kulturnim i zabavnim centrima direktno kao što su München, Beč, Budimpešta, Frankfurt, Milano, Torino, Rim, Ljubljana, Prag i drugim glavnim čvorištima, a od 27. 4. i Čakovec postaje dio te mreže. 120.000 dnevnih veza u 1.000 destinacija i 20 zemalja koja osiguravaju bezbrižna putovanja za više od do sada 60 milijuna preveženih putnika.