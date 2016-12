Most želi smanjiti koeficijente na plaću državnih dužnosnika, ali će im trebati pomoć oporbe

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Most će danas u saborsku proceduru uputiti izmjene i dopune Zakona o pravima državnih dužnosnika u kojima se predlaže smanjenje koeficijenta za izračun dužnosničkih plaća, a s ciljem da one ne porastu zbog poreznog rasterećenja koje na snagu stupa 1. siječnja.

Stranka Bože Petrova zalagala se da njihova Vlada, kako je to krajem 2014. godine napravila Vlada Zorana Milanovića, smanji osnovicu za izračun plaća i tako spriječi njihovo povećanje, no u HDZ-u na to nisu pristali. Zato su u Mostu odlučili taj porast, koje bi u nekim slučajevima išao i do tisuću i pol kuna, pokušati onemogućiti smanjivanjem koeficijenata.

Tako bi se, otkrivaju izvori Novog lista, između ostalog koeficijent za izračun plaća predsjednika Sabora i Vlade sa 7,86 smanjio na 7,29, onaj za izračun ministarskih plaća sa 6,42 na 6,09, a zastupničke plaće ubuduće bi se obračunavale uz koeficijent 5,27 umjesto dosadašnjeg 5,18.

Budući da je riječ o organskom zakonu, za njegovo bi usvajanje trebalo najmanje 76 zastupnika, pa i u toj fazi Most ne može ništa bez praktično cijele oporbe. U Mostu su uvjereni da im politički protivnici neće dati potporu u nastojanju da se spriječi rast plaća državnih dužnosnika, a puno toga ovisi kako će se u vezi s ovom postaviti SDP, piše Novi list.