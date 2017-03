Most traži da se omogući plaćanje u eurima već od ovoga ljeta

foto: Thinkstock

Mostov kandidat za gradonačelnika Dubrovnika, gostujući u Novom danu na televiziji N1, najavio je novu, veliku inicijativu Mosta. Prijedlog Mosta je da se već od ove turističke sezone uvede mogućnost plaćanja u eurima, ali do dnevnog iznosa od 200 eura. Ova mjera, kaže Kristić, treba obuhvatiti cijelu Hrvatsku.

Most izlazi s novom zakonskom inicijativom. Je li točno da se priprema zakonski prijedlog koji bi omogućio ograničeno plaćanje eurom već od ove turističke sezone?

Ključna riječ je ograničeno, da se ne bi pomislilo o euroizaciji. To je poticajna mjera. U poreznoj reformi došlo je do promjene stopa i u ugostiteljstvu. Tada smo se složili da to može dovesti do poremećaja u tom sektoru. Predlagali smo različite mjere. Komunicirajući puno s ugostiteljima i trgovinskim sektorom jedna od mjera koja bi pomogla bi bilo uvođenje eura, ali ograničeno. Istraživanja su pokazala da su deseci milijuna eura, koji bi se trebali potrošiti, zbog nemogućnosti plaćanja, propuste i potroše na drugim destinacijama.

Imate li definirano kada bi se taj zakon uveo i do kad bi vrijedio?

To je nešto što želimo iskomunicirati s partnerima i HNB-om. Ali i cehovima ugostitelja, turizma i trgovine. Tu treba biti oprezan i naći najbolja moguća rješenja. Ključ je ograničenja u visini kojim se može plaćati. Nezgodno će biti odrediti do kad će to trajati. Iznos do 200 eura smatramo nekom psihološkom granicom koju je turist spreman potrošiti. Imamo u Dubrovniku podatke... Primjerice milijun putnika s kruzera i imaju striktno organiziran dan i to je situacija da ne mogu trošiti vrijeme čekajući u mjenjačnici. Matematički gledano, da svaki potroši 10 eura to je 10 milijuna eura. To ne bi ugrozilo ni mjenjačnice, ni banke jer je to novac koji se ionako ne promijeni.

Bi li to cijelo područje Hrvatske uključivalo?

Treba cijelo područje Hrvatske uključiti. Hrvatska se razvija turistički i ne treba to teritorijalno ograničavati samo treba biti pažljiv i imati dobru komunikaciju sa sektorima i HNB-om jer već postoji jedno odobrenje HNB-a kojim je dozvoljeno da poslovni subjekti mogu primati eure, ali to je dozvoljeno samo kad banke i mjenjačnice ne rade - što je u sezoni nikada. Većina subjekata za to ni ne zna.

Jeste li o toj ideji komunicirali s HDZ-om i ministrom financija?

Mi imamo svoju ideju. Ovo je prvi put da je iznosim. Namjeravam je iznijeti i u Saboru. Način za fiskalizaciju bi ostao isti. Račun bi bio izdat u kunama, ali bi imao naznaku koliko je to eura po srednjem tečaju. To je mala tehnička izmjena. Trebat će, naravno, provesti jednu ozbiljnu raspravu. Mislim da to možemo brzo iskomunicirati. Šteta je propustit sezonu. Ideja nije isisana iz prsta.

Već sad se ponekad događa da turisti plaćaju u eurima...

Svojevrsno plaćanje već postoji, ali to nije ozakonjeno. To rade oni koji imaju dovoljno hrabrosti. Ali nema razloga da to ne ozakonimo i potrošnja će značajno biti uvećana. I država će kroz poreze imati koristi, ali će i poduzetnici, a posebno ugostitelji koji su ugroženi povećanjem stopa, imati veće prihode.

Pitanje je i tečaja. Bi li tu bilo sive zone?

Slažem se da je to pitanje vrlo otvoreno. Trebalo bi ga ograničiti na dnevnoj razini, ali to trebaju stručnjaci u HNB-u pronaći koji je to model koji ne otvara sivu zonu. Ti novci koji se uprihode moraju na devizne račune biti deponirani.

Trošak koji bi se dogodio za uvođenje toga je nemjerljiv u odnosu na efekte i to su mali troškovi koje će im ova promjena donijeti. To bi turistička destinacija trebala imati.

Je li to prvi korak prema uvođenju eura?

Ja ne bih to tako gledao nego baš kao izoliranu mjeru kojom se želi poduzetnicima pomoći. Postupna euroizacija ima prednosti i nedostataka, ali to treba drugom prilikom otvarati.

Kada će se ovo i službeno uobličiti u zakonski prijedlog?

Ako partneri i svi na koje se ovo odnosi... Očekujem da svi subjekti daju svoje ideje. To su HNB, stručni cehovi i da taj zakonski prijedlog što prije dobije formu. Očekujem da ga se napravi zajednički. Ne želimo ga svojatati. Želim da taj novi model se uvede za ovu sezonu.

Očekujete li podršku HDZ-a?

Ja očekujem. Mislim da je mjera dobra. Možda je to samo moje mišljenje. Pozivam ih da ideju pomognu oplemeniti. Predlaže se u ime kluba zastupnika Mosta.