Most Slobode u Zagrebu je građen 1950. i na njemu nije napravljena rekonstrukcija koja je hitno potrebna

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Nekoliko stvari je evidentno, da je Italija smanjila za 50 posto sredstva za održavanje infrastrukturnih građevina. Kad netko smanji toliko troškove održavanja, to se mora negdje odraziti. Vidjelo se da taj most ima problema od početka, radilo se na na zbiljnim sanacijama, ako je došlo do toga da su se zatege morale ojačavati, možebitni uzrok je da je jedna od zatega koja nije ojačana, pukla", komentirao je Ulhir nesreću u Genovi na televiziji N1.

Uhlir dodaje da se mostovi rade za periode od sto godina i da bi došlo do ovakve nesreće, mora se poklopiti puno faktora.

"Ovakvi događaji su trenutak da se posveti i pažnja našim programima održavanja, oni su kvalitetni", kaže Uhlir i dodaje da se mostovi kod nas održavaju i saniraju redovito.

"Naši planovi su se pokazali dobrim. Vlada je 2017. usvojila novi program održavanja javnih cesta", rekao je Uhlir naglasivši da su svi koncesionari uključeni u taj program i da ga se moraju pridržavati.

Ipak, ističe da postoje problemi na lokalnim razinama. Most Slobode u Zagrebu je građen 1950. i nije na njemu napravljena rekonstrukcija koja je hitno potrebna.

"Naveliko se kasni i vjerujem da je Grad Zagreb dovoljno odgovoran da pod hitno krene u sanaciju ne samo tog mosta, nego i petlje u Držićevoj, i mosta Mladosti, pješačkog mosta. To pokazuje koliko je populizam štetan za održivost gradova, lijepo je vidjeti nešto da je izgrađeno, asfaltirati ceste, ali treba održavati infrastrukturu", poručuje Ulhir.