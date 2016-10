Most danas donosi konačnu odluku, HDZ ima potpise i bez njega

Foto: Dalibor Urukalović / Pixsell

Nakon gotovo šestosatnih pregovora o vladi izaslanstva HDZ-a i Mosta u srijedu su raspravili podijelu resora, Most je najavio da će u četvrtak, nakon sjednice Nacionalnog vijeća, donijeti konačnu odluku te izvijestiti o tome HDZ, a čelnik HDZ-a Andrej Plenković priznao je novinarima da imaju mogućnosti prikupiti 76 potpisa i bez Mosta, no da im to u ovom trenutku "nije prioritet".

Plenković: Blizu smo konačnog dogovora

"Na današnjim pregovorima vrlo detaljno smo raspravili ustroj buduće vlade, podjelu resora u njoj. Moj je dojam da smo blizu konačnoga dogovora, a cilj je da u iduća dva dana našim strankama predstavimo rješenja koja smo našli", kazao je Plenković novinarima.

Kod Predsjednice Republike u ponedjeljak na konzultacije, kaže, ide sa "više potpisa nego što je potrebno".

"Do tada ćemo imati sasvim jasnu situaciju i kada je riječ o dogovoru Mosta i HDZ-a i kada je riječ o tome da ćemo kod Predsjednice Republike doći s potrebnim brojem potpisa za dobivanje njezinog povjerenja za sastavljanje buduće vlasti", naglasio je.

Upitan hoće li to biti s Mostom ili bez njega, odgovorio je kako se nada da će to biti s Mostom.

Na pitanje postoji li mogućnost da HDZ na konzultacije ide sa 76 potpisa u nekoj drugoj varijanti, Plenković je odgovorio kako je "i to na stolu", no i dodao da "to nije prioritet".

Petrov: Dogovor mora biti pravedan i korektan

"Razgovarali smo i danas o prijedlozima koji su došli s jedne i druge strane. Izmijenili smo prijedloge i bit će zanimljivo sutra na Nacionalnom vijeću Mosta gdje prijedloge koje smo dobili i oko kojih smo stvorili određene modele moramo predstaviti našim tijelima pa ćemo odlučiti što će biti", rekao je čelnik Mosta Božo Petrov novinarima. Drži i da bi do petka trebali imati dogovor o cjelovitom 'paketu'.

Na pitanje postoji li mogućnost da se ne dogovore s HDZ-om, Petrov je odgovorio kako "uvijek za vrijeme pregovora postoji mogućnost da se netko dogovori i da se netko ne dogovori".

"Ono što mogu reći je da zadnja tri tjedna traju pozitivni i konstruktivni pregovori i nadam se da će tako i završiti", kazao je Petrov.

Na pitanje ide li pred Nacionalno vijeće s prijedlogom da bude potpredsjednik Vlade ili predsjednik Sabora nije htio odgovoriti.

Upitani o sutrašnjem sastanku Mosta i HDZ-a, Plenković je rekao kako će se čuti sutra nakon sjednice Nacionalnog vijeća Mosta te da će tijela HDZ-a biti sazvana u petak.

Na pitanje koliko je Mostu važno mjesto predsjednika Sabora, o kojem mediji nagađaju da je glavni 'kamen spoticanja' u pregovorima, Petrov je odgovorio kako je to mjesto važno i Mostu i HDZ-u, a važno bi, kaže, bilo i svim drugim strankama. Ponovio je pri tome kako se dogovara cjelokupan 'paket', a tek kada se raspravi na nacionalnim tijelima Mosta, te kad ponovno sjednu za stol s HDZ-om, i novinari će biti izvješteni o svemu.

Upitan postoji li određeni pritisak na Most, Petrov je uzvratio kako ne misli da postoji pritisak, kao što ne misli da to, nakon tri tjedna razgovora, "na bilo kakav način radi HDZ".

"Mi smo još u izbornoj noći rekli da nama to ne predstavlja problem. Nama jeste prioritet dogovor i suradnja s HDZ-om, no dogovor mora biti pravedan i korektan", rekao je Petrov. Upitan idu li u suprotnom u oporbu uzvratio je kako je za njih "svaka opcija otvorena", no i dodao kako vjeruje da mogu naći zajednički jezik.

"Ukoliko se do petka, u okviru HDZ-a i Mosta, potvrdi načelno razumijevanje koje smo postigli proteklih dana, mislim da ćemo idućeg tjedna moći ići ka vrlo brzom formiranju, ne samo Sabora, već i vlade", naglasio je.

Plenković: Očekujem potpise svih predstavnika manjina i Mosta

Na novinarski upit zapinju li pregovori na pitanju tko će bit predsjednik Sabora, Plenković je odgovorio kako traže rješenja na temelju kojih bi Most i HDZ bili zadovoljni. Nije želio konkretno odgovoriti je li za HDZ opcija da mjesto predsjednika Sabora prepuste Mostu kazavši da će na to pitanje odgovoriti kada na to pitanje rasprave unutar stranke.

Plenković je, na novinarski upit, ponovio i da će sutra razgovarati s predstavnicima nacionalnih manjina te da očekuje potpise potpore za mandatara svih predstavnika nacionalnih manjina. "Mislim da je to poticajno i normalno u ovakvoj situaciji", kazao je.

Izrazio je uvjerenje da će HDZ, uz potpise nacionalnih manjina, imati i potpise potpore još nekih saborskih zastupnika. Ponovio je kako već imaju potpise HSS-ovih saborskih zastupnika te da, prije svega, nakon postizanja dogovora s Mostom očekuje i potpise njihovih saborskih zastupnika.