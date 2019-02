MORH će generalu Obradoviću isplatiti više od milijun kuna zbog prekovremenog rada

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Umirovljeni general Mate Obradović kao svoj prekovremeni rad bilježio je svaku intervenciju na gašenju požara na kojoj je radio izvan svog radnog vremena. Radio je to od 2010. do 2012. godine dok je bio zapovjednik protupožarnih snaga OSRH, bez obzira na to je li bio na lokaciji požara, u vojarni Lora ili u vojarni Divulje gdje je bio smješten od lipnja do kraja listopada. Kako piše Večernji list, MORH mu te prekovremene sate nije želio isplatiti pa je Obradović 2013. godine podnio tužbu u kojoj je tražio 520 tisuća kuna naknade za prekovremeni rad. Iako se cijeli postupak rastegnuo na gotovo šest godina, on je nedavno napokon okončan u korist umirovljenog generala koji je, umjesto 520 tisuća kuna koliko je prvotno potraživao, dobio više od milijun kuna. Naime, sudski vještak izračunao je da mu pripada gotovo 650 tisuća kuna, a na to onda idu i kamate koje se obračunavaju još od lipnja 2010. godine. I uz to sve MORH još mora, kao stranka koja je u ovom sporu izgubila, platiti i sudske troškove.

– Ministar obrane odluku o protupožarnoj naknadi iz 2010., 2011. i 2012. godine kojima je stavio izvan snage način isplate prekovremenog rada te terenskog dodatka i naknade za službeno putovanje nije uopće mogao donijeti iako se pozivao na odredbe Zakona o obrani. Njegove odluke bile su u suprotnosti sa Zakonom o oružanim snagama kojim je određeno da djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima pripada povećana plaća za prekovremeni rad. To u konačnici propisuju i Zakon o radu i kolektivni ugovor – piše u presudi suda zbog koje je MORH pretrpio znatan financijski gubitak. Ono što je u svemu porazno je podatak da godišnje imaju na tisuće sličnih tužbi u kojima se vojnici žale na neplaćanje noćnih i prekovremenih sati, vikend dežurstava, dodatke na plaću...

– Kao pripadnik postrojbe za osiguranje predsjednika Republike na Brijunima sam radio 24 sata na dan, a plaćeno mi je samo redovnih osam sati, i to samo radnim danom. Od 24 sata neprekidnog rada, osam sati odnosilo se na stražu, daljnjih osam sati morali smo biti u stanju pripreme, što je podrazumijevalo da smo uvijek spremni u slučaju iznenadnih napada na objekt, požara i sličnih incidenata. Preostalih osam sati bilo je predviđeno za odmor, odnosno higijenu i prehranu, ali smo i to vrijeme morali biti u stanju pripreme i nismo smjeli napuštati čuvane objekte – naveo je u tužbi jedan od vojnika koji je radio na dežurstvima i stražama na Brijunima i Pantovčaku, a koji je na kraju sudskog postupka dobio 112 tisuća kuna. Sličnih primjera je mnogo, i to toliko da Ministarstvo obrane godišnje za sudske sporove izdvaja gotovo 100 milijuna kuna, od čega velik dio odlazi na isplatu kamata i sudskih troškova u postupcima koje MORH uglavnom gubi.