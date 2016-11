FOTO: Shutterstock

"Mislim da rezultate strožih kontrola vidite već sada. Svi nalazi koji dolaze zadnjih dana su rezultat tih strožih kontrola. I preko vikenda su inspekcije radile i radit će cijelo vrijeme dok na tržištu ne postignemo to da imamo kvalitetne proizvode koji su zdravstveno ispravni", kazao je Tolušić odgovarajući na pitanja novinara uoči dodjele nagrada "Gospodarstvenik" i "Gospodarski događaj godine", unutar istoimenog projekta Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika.

Ponovio je kako nema ništa protiv uvoza kvalitetnih proizvoda, ali ima protiv uvoza hrane koja definitivno nije zaslužila biti na hrvatskom tržištu. "I dok god to tako bude inspekcije će biti maksimalno na terenu", poručio je ministar poljoprivrede.

Sve kod kojih nađemo zdravstveno neispravnu hranu, pogotovo u segmentu mesa koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, prekršajno kažnjavamo ili podižemo optužne prijedloge, ako je to, ovisno o težini prekršaja, nužno, rekao je Tolušić.

Na novinarsku opasku kako su, osim kod uvozne hrane, nepravilnosti nađene i kod domaćih proizvođača, Tolušić je kazao kako "vjerovatno pogrešaka ima i kod naših proizvođača".

"Kada je riječ o industriji mesa, odnosno prerađivačkoj industriji u sektoru mesa i mesnih prerađevina, naše su kontrole iznimno rigorozne i na dnevnoj bazi. Tako bi trebalo biti i u zemljama EU, ali očito da proizvodi koji dolaze nisu takvi. Eto, ima propusta i kod nas i to je ono što trebamo spriječiti, a javnost o tome mora znati", rekao je.

Na upit zašto Hrvatska uvozi toliko piletine kada ima vlastitu proizvodnju, ministar poljoprivrede je odgovorio da to treba pitati uvoznike i trgovačke lance.

"I moramo se svi zapitati zašto je uvozna piletina upola jeftinija od naše", rekao je.

Po njegovim riječima, domaća je piletina iznimno kvalitetna, dok o stanju, kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti uvoznih proizvoda govore izvješća Ministarstva zadnjih dana.

"Prema tome, i dalje poručujem, koliko god se netko ljutio, kupujmo hrvatsko, a kupujmo i uvozno kad bude iste kvalitete kao i hrvatsko", ponovio je Tolušić.

Upitan što bi poručio potrošačima koji su zabrinuti jer je zdravstveno neispravna hrana nađena u većini trgovačkih lanaca, ali i na tržnicama, ministar je odgovorio kako postoje dvije varijante - ili izvještavati javnost ili ne.

"Možemo imati dvije situacije - ili nećemo izvještavati javnost pa nećete znati kao ni do sada. Ove smo godine imali 67 pozitivnih nalaza salmonele, a javnost za to nije znala. Možemo tako i dalje. Ili ćemo javnost obavještavati, urazumiti uvoznike i naše trgovce da malo više svi pripazimo o kvaliteti hrane koju stavljamo na tržište. Prema tome dvije su varijante - ili ćemo obavještavati javnost ili nećemo. Ja sam za to da javnost obavještavamo", zaključio je Tolušić.