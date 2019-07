Mogući Kuščevićev nasljednik ima mali stan, stari traktor i gomilu oružja

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon odlaska Lovre Kuščevića, nameće se pitanje tko će biti novi ministar uprave. Kao potencijalni novi ministar ovih se dana najčešće spominjao državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić.

"Nekić je upućen u posao, bio je povjerenik kad je raspušten ličko-senjski HDZ, odan je Plenkoviću, a s obzirom na to da u Vladi i nema nikog iz Like, mislim da bi upravo on mogao biti novi ministar uprave", procijenio je prije nekoliko dana za Jutarnji list istaknuti član stranke prije Kuščevićeve ostavke.

Nekić, bivši gradonačelnik Senja, rođen je 11. listopada 1968. u Senju. Po zanimanju je profesor povijesti i arheologije, a prije uzleta političke karijere obnašao je dužnost kustosa u Gradskom muzeju Senj te je bio predavač povijesti na Sveučilištu u Rijeci. Završava doktorat iz povijesti na Hrvatskim studijima. U Karlovcu je 1987. završio Šumarsku i drvodjeljsku školu, smjer šumarski tehničar.

Dužnost gradonačelnika Senja obnašao je dugih 11 godina, od 2006. do 2017. godine. U HDZ se učlanio 2005. godine. Sa suprugom i troje djece živi u Senjskoj Dragi, no zbog posla mu je boravište u Velikoj Gorici. Prema njegovoj imovinskoj kartici, njegova mjesečna neto primanja iznose 16.560,87 kuna.

Njegova supruga zaposlena je od ožujka 2019. na Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, a godišnja joj je plaća 79.359,67 kuna neto. Njegova supruga otplaćuje kredit od 381.000 kuna. Zadužili su se u HPB-u prije dvije godine. Rok otplate je 228 mjeseci, a mjesečna rata iznosi 2.388,38 kuna. Imaju i garažu, također u Velikoj Gorici od 15,48 kvadrata. Tržišna joj je vrijednost 60.000 kuna. Vlasnica je također supruga.

Od nekretnina posjeduju stan u Velikoj Gorici površine 46,99 kvadrata. Vlasnik stana je njegova supruga, a tržišna vrijednost je 500.000,00 kuna. Posjeduju i traktor iz 1982. godine u vrijednosti 15.000 kuna, koji su stekli nasljedstvom. Od ostalih pokretnina posjeduju radni stroj, tzv. litostroj,, također iz 1982., motocikl marke Tomos 14 iz 1983., te osobni automobil Škoda Octavia, koji su kupili ove godine. U trenutku podnošenja izvješća vrijedio je 152.000 kuna. Također imaju Opel Astru iz 2008. vrijednu 22.000 kuna.

Darko Nekić ima zanimljivu zbirku lovačkog oružja. Vlasnik je dvocijevne lovačke puške Suhl, lovačke puške Merkel drilling Suhl, karabina Browning - FN Eurobolt i lovačkog pištolja HS ACD. Što se tiče štednje, Darko Nekić ima ušteđevinu od 9500 eura, a na ime djeteta uplaćeno je 7,136 eura stambene štednje.

Prije nešto manje od šest godina potencijalnom ministru uprave dodijeljeno je priznanje za naročiti pothvat u zaštiti i spašavanju na području Republike Hrvatske za 2013. godinu. Naime, zajedno sa sugrađaninom Markom Rukavinom je 22. svibnja 2013. godine na senjskoj rivi od utapljanja spasio 54-godišnju Mariju Biondić koja je automobilom sletjela u more. Kad je vidio što se dogodilo, slučajni prolaznik Marko Rukavina odmah je skočio u more, a u pomoć mu je pritekao tadašnji gradonačelnik Senja Darko Nekić.