Moguć nagli rast izvansudskih nagodbi, no banke trebaju motiv

Bojan Fras, viceguverner, Hrvatska narodna banka/Marko Lukunić/PIXSELL

Što će biti okidač za kompromise kreditora i korporativnih dužnika, odnosno za izvansudsko restrukturiranje (ISR) pitanje je s kojim se bavila Radionica o izvansudskoj nagodbi za korporativne kredite u organizaciji EBRD-a, a domaćin je bilo Ministarstvo pravosuđa.

U radu su sudjelovali viceguverner Bojan Fras, direktor HUB-a Zdenko Adrović, direktorica DAB-a Marija Hrebac, bankari te domaći i strani odvjetnici. Potrebne su stimulativne mjere za podupiranje ISR-a u Hrvatskoj, zaključak je ove rasprave, u kojoj su kao prvi korak pozdravljene Smjernice za provedbu izvansudske nagodbe koje je resor pravosuđa donio u listopadu 2015. Kako bi se približili interesi kreditora naglašena je potreba za uključivanjem medijatora, čija će uloga rasti zbog visoke razine loših plasmana i manjka zdravih klijenata.

Naime, u prvih smo pet zemalja EU po udjelu loših plasmana gospodarstvu, a svaka treća kuna tvrtkama neprihodujući je kredit banaka. Čak 20% BDP-a nam rade prezadužene tvrtke, podatak je EBRD-a. Sutra mogu prestati raditi, stoga smo visokorizični, a one su zrele za ISR. No, banke za to trebaju poticaje kroz mekšu regulativu HNB-a i porezne poticaje. Novi režim otpisa loših plasmana od 2017. kao porezno priznatog rashoda bez tjeranja banaka na sudske procedure, iako dobar, jednokratna je mjera, i nije dostatan.

Procjene su i da će pokrenuti val nagodbi ukoliko tvrtke mogu servisirati dio obveza. Ukratko, potrebna nam je kultura ISR-a, tvrdi viceguverner Fras, ali 'ruku pod ruku' sa učinkovitim pravosuđem, što znači da bi u slučaju propasti pregovora vjerovnici imali dobar sustav ovrhe i stečaja. Na udaru su trenutno 4168 tvrtke i 115 obrtnika u stečaju te 3252 tvrtke u likvidaciji, dok je za 1166 subjekata odobrena predstečajna nagoba, no nema podataka koliko ih je živo, dok bankari tvrde da većina završava u stečaju.