Radite i mlađi ste od 30 godina? Evo za koliko će vam porasti plaća

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić predložio je za četvrti krug porezne reforme novi poticaj za zapošljavanje mladih ljudi koji se i najviše iseljavaju iz Hrvatske. Zaposleni do 25 godina ne bi trebali plaćati porez na dohodak(plaću), a samim tim niti prirez ako ga je grad ili općina u kojoj žive uvela. Oni između 25 i 30 godina bi trebali plaćati pola propisanog poreza na dohodak.

Uz pomoć kalkulatora ugledne institucije "Računovodstvo, revizija i financije" donosimo vam okvirni izračun koliko bi trebala porasti plaća mlađima od 30 godina ako ova reforma bude usvojena i stupi na snagu prvog dana 2020. godine. Treba znati da oni koji imaju neto plaću do 3800 kuna neće dobiti ništa ovom poreznom reformom jer ionako ne plaćaju niti kune poreza i prireza. Također, oni koji imaju jedno dijete i plaću do 5500 kuna, također već danas ne plaćaju ništa. Osim toga, poslodavac je već oslobođen plaćanja zdravstvenog doprinosa od 16,5 posto za sve mlađe od 30 godina koje je zaposlio.

I ova porezna reforma će zavisiti od poslodavaca. 24sata donosi izračun koliko bi neto plaća trebala porasti, ali kako su plaće ugovorene u bruto iznosu, baš od poslodavca će ovisiti hoće li mladoj osobi povećati plaću za navedeni iznos ili će ga jednostavno zadržati za sebe.

Prvi izračun se odnosi na mlade koje nemaju djece niti uzdržavanih osoba, a žive u Zagrebu gdje je prirez najviši u Hrvatskoj i iznosi 18 posto.

Oni koji zarađuju do 3800 kuna neto, neće osjetiti reformu. Plaća od 4500 kuna bi trebala za mlade do 25 godina porasti 276 kuna, a za one između 25 i 30 godina - 138 kuna.

Kako plaće rastu, tako raste i njihovo povećanje. Već na 5000 kuna, bez poreza i prireza, plaća za mlade do 25 godina raste 474 kune, odnosno 237 kuna za one do 30 godina. S plaćom od 6000 kuna porast je 869 kuna, odnosno 434 kune. Na 7000 kuna, rast je čak 1264 kune za mlade do 25 godina, a za one do 30 godina - 632 kune.

Iako rijetko tko mlad zarađuje više od sedam tisuća kuna, postoje primjerice i mladi informatički stručnjaci koji uspijevaju i toliko zaraditi svojim talentom i znanjem. Plaća od 8000 kuna bi trebala porasti 1659 kuna za one do 25 godina, odnosno 829 kuna za one stare do 30 godina. Za ista godišta, plaća od 9000 kuna raste za čak 2054 kune, odnosno 1027 kuna, dok plaća od 10.000 kuna raste za čak 2449 kuna, odnosno 1224 kune.

Drugi primjer je za one koji žive u Zagrebu, ali imaju jedno dijete i spadaju u skupinu mladih. Do 5500 kuna oni ionako ne plaćaju porez i prirez. Oni s jednim djetetom i plaćom od 6000 kuna, trebali bi dobiti 178 kuna više ako su stari do 25 godina, a 89 kuna ako su između 25 i 30 godina. Na 7000 kuna, porast je znatno veći: 572 kune za mlade do 25 godina i 286 kuna za one do 30 godina. Plaća od 8000 kuna na istom primjeru raste 968, odnosno 484 kune. Ona od 9000 kuna, raste 1155 kuna, odnosno 577,5 kuna.

Za treći primjer smo uzeli plaće mladih zaposlenih u gradu koji ima prirez 10 posto, a također nemaju djece i uzdržavanih osoba. Vidljivo je, kako s dosad plaćali manje prireza, da će njima nešto manje porasti i plaće s novim olakšicama. Primjerice, onima s plaćom 5000 kuna do 25 godina, plaća će porasti 430 kuna, a ako su stari između 25 i 30 godina - 215 kuna. Onima s plaćom od 6000 kuna trebalo bi ostati u džepu 789 kuna ako su mlađi od 25 godina, a 394 kune ako su između 25 i 30 godina.