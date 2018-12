Mladi neurokirurg se iz najskuplje bolnice na svijetu odlučio vratiti u Hrvatsku

Foto: Getty Images / ilustracija

Da stručni kadrovi napuštaju Hrvatsku i odlaze u razvijenije zemlje i na bolje plaće nije novost. No, svako malo dogodi se i svijetli primjer da se netko vrati u Hrvatsku unatoč bogatim ponudama u inozemstvu.

Riječ je o doc. dr. sc. Dariju Muževiću, koji se 1. studenoga vratio u okrilje osječke bolnice, i to nakon što je godinu i devet mjeseci proveo kao neurokirurg u najskupljoj bolnici na svijetu, Cleveland Clinic Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako piše Glas Slavonije, ovaj mladi liječnik kaže kako je to bilo izvrsno iskustvo koje mu je pružilo vrhunsku edukaciju, a koju sada želi vratiti Osijeku i hrvatskim pacijentima.

"Puno je nurokirurga prethodnih godina otišlo iz osječke bolnice, ali sada se vraćamo. Trenutačno naš tim čini šest specijalista i dva specijalizanta, koji će vrlo brzo također ojačati naš tim kao specijalisti. Treba znati da je Neurokirugija ponekad radila i sa samo četiri specijalista. Osobno sam otišao u UAE zbog toga što, nažalost, naš sustav još uvijek ne poznaje nešto kao što je fellowship program, prema kojem bi se išlo na jednogodišnje edukacije u inozemne bolnice. Stoga mi je zaposlenje u jednoj takvoj svjetskoj bolnici omogućilo da steknem nova iskustva i znanja.

Riječ je o bolnici nastaloj u suradnji vlade UAE-a i Cleveland Clinic Ohio iz SAD-a. To je bolnica sa samo 346 kreveta, ali sa šest tisuća zaposlenih, od kojih je 300 liječnika, a početna cijena ležanja u ovoj bolnici po danu bez paketa osnovnog osiguranja kreće se od 500 dolara naviše. U takvu bolnicu dolaze iznimno bogati pacijenti, koji žele vrhunsku uslugu", kaže doc. Mužević. No, unatoč reputaciji ovakve bolnice, doc. Mužević kaže kako sama tehnološka opremljenost takve bolnice glede neurokirugije nije bitno drukčija od one KBC-a Osijek.