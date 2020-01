Mladi će od države dobiti oko 700 milijuna kuna povrata poreza, evo kada će im biti isplaćeno

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Privilegirana skupina od ove godine postaju i mladi ljudi koji, kad se zaposle, do 25 godina starosti neće uopće plaćati porez na dohodak, a mladi u dobi od 25 do 30 godina samo 50 posto, piše Večernji list.

Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je zaposleno oko 117 tisuća mladih do 25 godina te oko 164 tisuće mladih u dobi od 25 do 29 godina. No, oni tu novu olakšicu neće osjetiti odmah nego će im biti isplaćena naknadno povratom poreza, i to u kolovozu 2021. godine.

Na sličan način obračunava se olakšica i za područja od posebne državne skrbi.

Ministarstvo financija procjenjuje da će mladi ljudi dobiti oko 700 milijuna kuna povrata preplaćenog poreza na dohodak, pa na taj iznos trebaju gledati kao na neki oblik prisilne štednje.