Mjesta na Jadranu ne žele hrvatske umirovljenike kao goste: "Zabranili su nam more i na jedan jedini dan"

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Jedni će reći kako je riječ o diskriminaciji domaćih turista, u ovom slučaju umirovljenika, a drugi da se radi o uvođenju kakvog-takvog reda u destinaciju. U svakom slučaju, pitanje dolaska autobusa na jednodnevne izlete na more i ove je godine uzbunilo duhove. Ovog puta nije se ukazalo na Crikvenicu, već na Malinsku, piše Novi list.

Naime, iz Matice umirovljenika Hrvatske i Sindikata umirovljenika Hrvatske u otvorenom pismu su ukazali na, kako kažu, diskriminatornu praksu da se pokušava ograničiti dolazak umirovljenika na jednodnevne izlete na more i kupanje.

Upozoravamo Vladu, nadležna ministarstva, posebno Ministarstvo turizma, gradske i općinske vlasti, da ćemo se oštro suprotstaviti diskriminatornim odlukama kojima se u vrijeme turističke sezone onemogućuje dolazak autobusima na jednodnevne izlete, uglavnom s umirovljenicima, u neka turistička mjesta na moru. Osuđujući takve nedopustive postupke, navodimo da je najnoviji povod za to odluka Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica po kojoj je povećana obveza plaćanja ulaza autobusa u mjesto s dosadašnjih visokih 300 na iznos od čak tisuću kuna dnevno po autobusu.

Imajući u vidu sramotno niske mirovine većine naših umirovljenika, dodatni iznos troškova izleta dovodi u pitanje organiziranje takvih aktivnosti od strane udruga umirovljenika kojima se nastoji omogućiti odlazak na more najvećem broju svojih članova koji su osuđeni na siromaštvo, makar i jednodnevnim izletima, poručuju iz umirovljeničkih udruga.

Odluke se uglavnom, ukazuju, ne odnose na turističke autobuse koji dovoze goste s osiguranim smještajem u nekom od hotela, nego na sve one koji su običavali dolaziti samo na jednodnevno kupanje. Stoga umirovljenici i starije osobe više ne mogu računati da će ih autobus dovesti blizu plaže.

Biserka Butigan, potpredsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, dodala je u razgovoru da se ne radi o opsadama mjesta, s obzirom na to da se organizira jedan autobus srijedom. Za umirovljenike je cijena izleta 70 kuna.

Ne znamo zašto se podiglo te cijene, umirovljenici nisu nekakvi razbijači, već je među njima puno onih koji žive od 1.700 kuna mirovine i ovo im je jedini način da dođu na more. Ne znam zašto smetamo, kad su nas na nekim plažama, kod Thallaasotherapije u Crikvenici normalno puštali na plažu, kazala je Butigan.

U Općini Malinska-Dubašnica, međutim, ukazuju da nije riječ ni o kakvoj diskriminaciji, već kako se nastoji uvesti barem malo reda u strašne gužve koje se stvaraju u mjestu kada stigne dvadesetak i više autobusa.

Načelnik općine Robert Anton Kraljić, ukazao je da su u Malinskoj zbog tolike navale turističkih autobusa imali prometni kolaps.

– Općina u srcu sezone ne može podnijeti 20 do 30 autobusa, koliko ih je dolazilo od sredine srpnja do sredine kolovoza. Mi tu u mjestu imamo mjesta za 4 linijska autobusa, tako da možete misliti kakva je to gužva bila kada je na toliko mjesta dolazilo po dvadesetak autobusa. Da je nekome, nedajbože, pozlilo, hitna pomoć ne bi mogla proći. Zato smo htjeli uvesti reda pa smo, kada smo preuzeli mandat, u sezoni 2014. uzeli u najam teren u Poslovnoj zoni gdje smo napravili veliki parking za te autobuse upravo kako bismo rasteretili centar mjesta.