Predstavljene mjere samozapošljavanja koje bi mlade trebale zadržati u Hrvatskoj

Foto: Žarko Bašić/PIXSELL

Na zagrebačkom Europskom trgu i u još 15 gradova diljem Hrvatske predstavljena je zajednička kampanja Ministarstva rada i mirovinskog sustava (MRMS) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) pod nazivom Zaposli se u Hrvatskoj.

Za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja obuhvaćenih u sklopu tog projekta izdvojeno je 1,6 milijardi kuna, s tim da je još dodatnih 900 milijuna kuna dolazi iz Europskog socijalnog fonda za provedbu specijaliziranih programa kao što je program Zaželi namijenjen zapošljavanju žena. Najviše je pažnje pri tome usmjereno na poticanje razvoja poduzetničkih vještina odnosno korištenje mjere samozapošljavanja, a sve s namjerom da što manje mladih u potrazi za poslom napušta Hrvatsku.

"Trenutno stanje nezaposlenih u Hrvatskoj na razinama je iz referentne 1999. godine, govorimo o manje od 143 tisuće nezaposlenih osoba. U proteklih pet godina smanjili smo broj nezaposlenih mladih na 22 posto i ti se rezultati mogu okarakterizirati kao izrazito dobri i poticajni", poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković na predstavljanju kampanje. Broj zahtjeva za neku od mjera aktivne politike koje pomažu smanjenju nezaposlenosti u Hrvatskoj u prva je četiri mjeseca ove godine veći nego u cijeloj prošloj godini", istaknuo je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.

"Za svakog nezaposlenog i dalje nudimo mogućnost da se zaposli, dobije obrazovanje i prekvalifikaciju za zanimanja tražena na tržištu rada. Nezaposlenima dajemo rješenja, mjere aktivne politike zapošljavanja i poslove. Tako se za otvaranje tvrtke i pokretanje vlastitog posla može dobiti subvencija od 55 tisuća kuna, za dvije osobe do 70 tisuća te za do pet osoba udruženih u zadrugu i do 275 tisuća kuna", pojasnio je ministar Pavić. Dodao je i da se sada mjerom aktivacije pripravništva omogućuje 50 posto državne subvencije troška plaće za pripravnika prvih godinu dana.

"Provedbom navedenih mjera omogućit će se aktivacija domaće snaga i što manje nezaposlenih", potvrdio je i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

Voditelj Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj Branko Baričević napomenuo je kako je u sklopu Europskog socijalnog fonda za ovu namjenu, konkretno razvoj učinkovitih ljudskih potencijala, na razini Europske unije na raspolaganju ukupno 70 milijardi eura. Valja napomenuti da je mjere aktivne politike zapošljavanja MRMS-a i HZZ-a od 2017. godine do sada iskoristilo već više od 50 tisuća hrvatskih građana.