Miroslav Škoro osniva novu stranku?

Najava Miroslava Škore da će na temelju više od 460 tisuća glasova osvojenih u prvom krugu predsjedničkih izbora graditi priču za predstojeće parlamentarne izbore još jednom je otvorila pitanje okrupnjivanja stranaka na desnici, od kojih su mnoge podržale Škorinu kandidaturu.

Pokušaji okupljanja tih stranaka do sada su završavali neuspjehom, uglavnom zbog taština njihovih lidera, a stranke su se, u ovoj ili onoj varijanti na koncu vraćale pod skute HDZ-a. U Škorinu krugu, uvjereni su, međutim, da nova priča ima temelj za uspjeh, i to zato što Škoro zapravo i ne namjerava krenuti u okupljanje desnih stranaka u jednu, nego će vjerojatno osnovati vlastitu stranku, a potom pozvati one koji su podržali njegovu kandidaturu na suradnju.

"Mislim da je Škoro najbliži toj varijanti jer su glasovi koje je dobio njegov osobni rezultat", kazao je izvor blizak Miroslavu Škori za Večernji list. Naglašava kako bi se u toj priči na parlamentarnim izborima testirala ideja koja je sve ove stranke okupila oko Škore, ovoga puta bez opasnosti da čitavu priču razbiju osobni animoziteti na desnici koji su doveli do propasti sve ranije pokušaje okrupnjavanja.

Nova platforma na parlamentarnim bi se izborima predstavila kao alternativa HDZ-u, što je nastavak Škorina angažmana iz predsjedničke kampanje, no pred ovom je ekipom do tada još jedan važan izazov. Glasovi Škorinih birača će, po svemu sudeći, u drugom krugu predsjedničkih izbora presuditi između HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović i SDP-ova Zorana Milanovića.

Sam Škoro u izbornoj je noći jasno dao do znanja da neće pozivati svoje birače da u drugom krugu podrže bilo kojeg od ovih kandidata, za koje je još jednom rekao da predstavljaju isto lice političkog sustava u koji on ne vjeruje. U Škorinu krugu procjenjuju da se Škoro neće miješati u drugi krug, pri čemu tumače kako bi poziv biračima da podrže kandidatkinju HDZ-a, nakon što je čitavu kampanju bazirao na kritici HDZ-a, bio “ravan pucnju u vlastite noge”.

U Škorinu krugu ističu, međutim, kako oni pod kontrolom ne mogu držati sve koji su ih podržali i u prvom krugu glas dali Škori. Procjenjuju da će dobar dio tih birača, čak i do 50 posto, u drugom krugu dali glas Kolindi Grabar-Kitarović nasuprot Milanoviću. Četrdeset posto uopće neće izići na birališta, a da će glasovi preostalih 10 posto završiti kod Milanovića.

Činjenica da bi izbjegavanjem podrške Kolindi Grabar-Kitarović mogli pripomoći Milanovićevu dolasku na Pantovčak ipak izaziva nelagodu u dijelu okupljenih oko Škore, a prvi je istupio HDZ-ov zastupnik Stevo Culej, porukom da će osobno učiniti sve kako Milanović ne bi pobijedio. I čelnica Hrvatskih suverenista Ruža Tomašić priznaje da bi, upravo zbog opasnosti od Milanovića, rado podržala Grabar-Kitarović, ali uz uvjet koji HDZ-ova kandidatkinja teško može ispuniti – da se javno odrekne Andreja Plenkovića. "Ja sam sada razočarana i ljuta. Kolinda se u izbornoj noći trebala obratiti Škorinim biračima porukom da je pogriješila oslanjajući se na Plenkovića i dopuštajući njegovoj vladi da radi što hoće i pružiti im nadu da će u drugom mandatu biti drugačije. Ona to nije učinila i ja, 90 posto, neću glasati za nju", kazala je Tomašić Večernjem listu.

Iz Mosta su, također, već prve večeri svoje birače pozvali da u drugom krugu prekriže izborni listić, a politički tajnik stranke Nikola Grmoja jučer je kazao kako Most čeka da vidi kako će Škoro iskoristiti politički kapital koji mu je donio prvi izborni krug. "Mi smo podržali njegovu kandidaturu jer su nam njegove ideje apsolutno prihvatljive, no još je prerano govoriti o daljnjoj suradnji. Ostavimo mu vremena i prostora da sam odluči što će i kako dalje", kaže Grmoja. Uvjeren je da se u suradnji sa Škorom otvara novi prostor za djelovanje Mosta koji je, kaže, uz svoje teme vezane uz borbu protiv korupcije, zaštitu okoliša i dr. uspio preživjeti sve Plenkovićeve udare.

Za nastavak suradnje sa Škorom je i Ruža Tomašić, koja je prvotno inzistirala da svako okupljanje mora biti na platformi Suverenista, no sada poručuje kako će se o svemu dodatno razgovarati. Otkriva i kako je nastavak dogovora ostavljen za razdoblje poslije Nove godine, kada će se Škoro i čelnici stranaka koje ga podupiru ponovo naći i razgovarati o daljnjim koracima.