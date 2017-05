Ministrica Dalić poručila dobavljačima Agrokora: Pronađite i druge mogućnosti za plasman svojih proizvoda

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić u utorak je na zahtjeve Agorkorovih dobavljača odgovorila da razgovor u terminima ultimatuma nije primjeren situaciji niti rezultatima izvanredne uprave te je za srijedu najavila sastanak s predstavnicima nezadovoljnih dobavljača.

Koordinacija proizvođača i dobavljača Agrokora u ponedjeljak je, naime, objavila zahtjeve vezane uz tretman mjenica Agrokora, kao i nove plasmane njihove robe koncernu te najavila obustavu isporuka robe od 29. svibnja ove godine ne ispune li se do tada njihovi zahtjevi.

"Razgovor u terminima ultimatuma nije primjeren situaciji. Agrokor ima 6.500 dobavljača i od tih 6.500 dobavljača, koji su od uvođenja izvanredne uprave primili svaki isplate što za dio starih dugova, što za nove isporuke, jedan dio se okupio jučer i dostavio jedan dokument, koji se, prema mom razumijevanju, odnosi se na nešto manje od 160 dobavljača", rekla je Dalić u izjavi novinarima nakon Foruma o dualnom strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj.

Najavila je i kako bi se u srijedu trebala sastati i s prokuristicom Kraša Maricom Vidaković, koja je ujedno i članica Vjerovničkog vijeća u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom, a koja je u ponedjeljak i iznijela zahtjeve dobavljača.

"Ja sam s predstavnicom Vjerovničkog vijeća Maricom Vidaković dogovorila sastanak koji će se održati sutra, prema tome vodimo dijalog, želimo saslušati eventualne probleme koje dobavljači koje predstavlja Vidaković vide, međutim smatram da razgovor u terminima i ultimatumima nije primjeren niti složenosti procesa izvanredne uprave, niti ukupnim rezultatima koje izvanredna uprava ostvaruje", ocijenila je Dalić.

Na upit zašto dobavljači u okviru zakona o izvanrednoj upravi nemaju isti status kao i banke, potpredsjednica Vlade je istaknula da oni, zajedno s radnicima, jedini u okviru tog zakona imaju mogućnost naplate i starih dugova, nastalih prije aktiviranja zakona 10. travnja ove godine, što banke ne mogu.

"Dobavljači zajedno s radnicima predstavljaju kategoriju plaćanja koja je moguća u okviru izvanredne uprave, a u odnosu na dobavljače to je i mogućnost isplate za stare dugove, stvorene prije 10. travnja. Banke, financijski vjerovnici, kreditori, nemaju mogućnost niti plaćanja kamata ili obveza po ovom ogromnom dugu koji je stvoren prije 10. travnja, a financijske injekcije koje je Agorkor uzeo na početku izvanredne uprave u iznosu od 85 milijuna eura je vrsta kredita koja će se isplatiti na kraju procesa restrukturiranja i na kraju procesa izvanredne uprave", pojasnila je.

Prema tome, naglašava Dalić, "s obzirom na odredbe zakona o izvanrednoj upravi, dobavljači predstavljaju specifičnu kategoriju u okviru cijelog procesa, koji jedini imaju mogućnost isplate za stare dugove, a za koje izvanredna uprava treba uskladiti rokove plaćanja za nove isporuke s ugovorenim rokovima i zakonom na čemu se upravo radi".

Pritom je iznijela podatak, prema informacija kojima ona raspolaže, da se "rokovi plaćanja za operativne kompanije, znači Ledo, Jamnicu, PIK Vrbovec i dr., danas nalaze u rokovima između 30 i 60 dana u prosjeku, dok su rokovi plaćanja za Konzum skraćeni na prosječno 75 dana", te je naglasila da je zadaća izvanredne uprave i te rokove svesti u okvire zakonskih.

"Naravno, nije moguće sve one probleme koji su se gomilali mjesecima, gdje mjesecima nisu obavljana plaćanja, svladati u nekoliko tjedana. Držim da većina dobavljača to itekako razumije, vidi i osjeća učinke izvanredne uprave, s obzirom da je cjelokupni sustav stabiliziran. (...) Izvanredna uprava donosi vrijeme za restrukturiranje, ali to je isto tako i vrijeme i prilika i za brojne Agrokorove dobavljače da povećaju i efikasnost svog poslovanja, da pronađu i druge mogućnosti za plasman svojih proizvoda, s obzirom da mislim da nije realno očekivati nastavak modela poslovanja koji su postojali u prethodnom razdoblju, a koji su omogućavali i određene, možda nešto veće marže nego što su bile moguće kod konkurencije, koje su također omogućavale i osiguravale i pristup tržištu pod uvjetima i na način koji je te dobavljače u jednoj mjeri doveo da su se i sami pojavili kao kreditori Agorkora. Prema tome, mnogo je različitih veza i poslovnih odnosa razvijeno tijekom proteklih godina, koje neće biti moguće nastaviti u budućnosti, a upravo proces izvanredne uprave je taj koji treba omogućiti i osigurati da se sve ono loše u načinima poslovanja što je stvarano tijekom niza proteklih godina promijeni i uskladi s jednom modernom tržišnom praksom poslovanja", poručila je Dalić.

Na novinarski se upit osvrnula i na podatak Porezne uprave da plaće u Hrvatskoj ne isplaćuje ukupno 937 poslodavca, koji zapošljavaju 3.930 radnika, podsjetivši da zakonodavni okviru propisuje mjere, kazne i posljedice za poslodavce koji ne isplaćuju plaće.

"Jedna od najvažnijih je da je nalog za isplatu plaća, obračunska lista, ujedno i ovršna isprava. Permanentna je zadaća svih nadležnih institucija, Porezne uprave i različitih državnih inspekcija, da se s takvim pojavama bore i da one prestanu biti dio naše svakodnevice", zaključila je potpredsjednica Vlade.