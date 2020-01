Ministarstvo unutarnjih poslova ima novu uslugu

Foto: Dubravka Petrić / Pixsell

Početkom ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova državljanima EU/EEA nudi nove i poboljšane pogodnosti, u sklopu procesa digitalizacije javnih usluga. Radi se o prvoj usluzi namijenjenoj EU/EEA državljanima.



Projekt „ePIC - Electronic Public Identification Croatia“ predstavila je Financijska agencija u svibnju 2018. godine, a financira se u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) te predstavlja nastavak prethodno odobrenog i provedenog projekta Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens kojim je nadograđen središnji sustav za identifikaciju i autentifikaciju korisnika.



Projektom se želi omogućiti EU/EEA državljanima pristupanje javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar platforme e-Građani, koristeći pritom sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama.



Kako je Ministarstvo unutarnjih poslova jedan od partnera na projektu, javne usluge koje su se prilagodile u ovom projektu odnose se na suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a.



Naime, sukladno Zakonu, u Republici Hrvatskoj oba roditelja moraju sudjelovati u procesu izdavanja putovnice ili osobne iskaznice za maloljetnike. Također, oba se roditelja moraju složiti oko adrese maloljetnikovog prebivališta.



Ova e-usluga pruža mogućnost da jedan od roditelja, EU/EEA državljanin, da svoju suglasnost drugom roditelju da završi proces izdavanja osobnih dokumenata (osobne iskaznice ili putovnice) za njihovo dijete ili da promijeni djetetovu adresu prebivališta.



E-usluga također nudi mogućnost za EU/EEA državljanina, vlasnika ili suvlasnika nekretnine na području Republike Hrvatske, da svoju suglasnost da punoljetnoj osobi za prijavu prebivališta na adresi iste nekretnine (prijavljivanje boravišta podstanara).



E-usluga zahtijeva visoku razinu potvrde elektroničkog identiteta.



Nositelj projekta ePIC je Financija agencija – FINA, a partneri na projektu su, uz Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Narodne novine d.d.



Ukupna vrijednost projekta je 505.407 eura, od čega je iz Programa za povezivanje Europe sufinancirano 75%, točnije 379.055 eura.