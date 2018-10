Ministarstvo turizma pokreće optužni prijedlog protiv Kompasa Zagreb

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inspekcija Ministarstva turizma utvrdila je da je agencija Kompas Zagreb, čiji je vlasnik Matko Bolanča nedavno podnio zahtjev za stečaj, prekršio zakon, uplativši prenizak iznos jamčevine za osiguranja paket aranžmana, zbog čega će protiv Kompasa podignuti opktužni prijedlog, upravo su nam potvrdili iz Ministarstva.

"Ministarstvo turizma je, s obzirom na zaprimljene pritužbe adekvatno reagiralo, te je turistička inspekcija izvršila nadzor nad turističkom agencijom Kompas Zagreb. Iz nalaza turističke inspekcije evidentno je kako su utvrđene nepravilnosti u radu turističke agencije, te će protiv navedene turističke agencije biti podnesen optužni prijedlog", kažu u Ministarstvu.

Pojašnjavaju kako je, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu u koji je implementirana direktiva EU 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, propisana obveza jamčevnog osiguranja za paket aranžman i osiguranja od odgovornosti za štetu zbog neispunjenja, djelomičnog ili neurednog ispunjenja obveza koje se odnose na paket aranžman.

Naime, kako je već poznato, osigurana svota u slučaju stečaja agencije Kompas Zagreb navodno iznosi samo 300 tisuća kuna za razdoblje između srpnja 2018. do srpnja 2019. godine, na što je sada reagiralo i samo Ministarstvo koje je zaduženo za provedbu zakona. Zakon propisuje da organizator turističkih paket aranžmana mora za turistički paket-aranžman osigurati jamčevinu za slučaj nesolventnosti, i to najmanje u iznosu od 10 posto od ukupnog iznosa prodaje paket-aranžmana u prethodnoj poslovnoj godini. Kako je Kompasov promet u segmentu paket-aranžmana u 2017. godini iznosio više od 65 milijuna kuna, to bi značilo da je agencija umjesto 10 posto, za slučaj stečaja ugovorila manje od jedan posto prometa.

U Kompasu Zagreb pak ističu da je njihovo poslovanje bilo u skladu sa zakonima.

"Ponavljamo da je u skladu sa novim Zakonom o turizmu koji je stupio na snagu dana 01.07.2018, partnerskoj osiguravajućoj kući uredno prijavljen kako prošlogodišnji promet, tako i projekcija prometa za 2018. g. U skladu s tim podacima dana 25.07.2018 g. ugovorena je trenutno važeća polica osiguranja u kojoj je naznačen ukupni promet tekuće godine u skladu sa zakonskom odredbom", komentirali su večeras iz Kompasa najave Ministarstva.