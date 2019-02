Poduzetnici brže do dokumenata, nema više šutnje administracija

Danijel Meštrić, Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Sve aktivnosti na razvoju elektroničkih sustava Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kao i izmjena zakonske regulative imat će kao rezultat rast na Doing Business ljestvici u narednom razdoblju, potvrđuje državni tajnik u MGPU Danijel Meštrić.

"Uvođenjem eKonferencije direktno će se smanjiti broj procedura u ishođenju dozvola a samim time i skratiti proces ishođenja dozvole. Investitori više neće morati po posebne potvrde javnopravnih tijela odlaziti sami već će to za njih obavljati uredi koji izdaju dozvole. Zahtjev za izdavanje dozvole i sva dokumentacija podnositi će se i voditi elektroničkim putem pa će tako ured koji izdaje dozvole elektroničkim putem vrlo brzo moći zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela suglasnosti.

Rok za očitovanje tih tijela također će biti ograničen, i to na 15 dana, a ukoliko se tijelo u tom roku ne očituju smatrat će se da je projekt u skladu sa posebnim propisima. U sustav je trenutno uključeno 1489 jedinica javnopravnih tijela a potpuna primjena ovog modula očekuje se nakon donošenja izmjena zakona čije se donošenje očekuje u narednim mjesecima", kaže Meštrić.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi digitalizaciju procesa poslovanja putem novih aplikacijskih rješenja, a kako u svom Newsletteru navode posrijedi je cijeli niz aktivnosti koje su u tijeku. To je važna informacija koja se tiče kreiranja i uspostave cjelovitog e-okvira kao pretpostavke o kojoj ovisi ubrzanje i potencijalnih investicija. Tako se tijekom 2019. može očekivati da će digitalizacija polučiti ubrzanje prethodnih faza i procedura o kojima ovisi brza realizacija projekata.



Za poduzetnike, a također i građane, putem novih funkcionalnosti sustava, najavljuju brze procedure u kojima će se dolaziti do potrebnih dokumenata, dok će istodobno novi e-alat osigurati proceduralnu jedinstvenost, odnosno ujednačenje postupanja vezano za dobivanje dokumenata u cijeloj zemlji.



U cilju daljnje digitalizacije procesa poslovanja i razvoja elektroničkih usluga u Ministarstvu tako navode da se intenzivno radi na nadogradnji funkcionalnosti sustava eDozvola te se razvijaju novi podmoduli Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU).



Inače, ISPU je centralno mjesto koje objedinjuje sve module te građanima i svim zainteresiranima putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora.



"Ove godine provodi se povezivanje eDozvole sa sustavom e-Građani putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i to 4. stupnja identifikacije i autentifikacije, a u tijeku je i nadogradnja sustava koja uključuje uvođenje novih podmodula eKonferencije i eArhive za čiju je realizaciju potrebno uvesti digitalno potpisivanje", priopćuju iz ovog resora.



Nadalje, uvodi se i digitalni potpis dokumenata (projekata) te online plaćanje pristojbi čime će, kažu, sustav eDozvola biti spreman za potpuno elektroničko poslovanje.



Uz to iznose i to kako se ovim te drugim funkcionalnostima sustava osiguravaju ujednačeni postupci dobivanja dokumenata za područje cijele države, dok se referentima omogućuje bržu obradu predmeta i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.



"Za potrebe uspostave eArhiva provodi se digitalizacija fizičke dokumentacije, točnije akata za gradnju koji su izdani u razdoblju od 1968. do 2014. U tijeku je izrada početne analize radi pripreme projektnog zadatka za digitalizaciju akata na području cijele Hrvatske", poručuju iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.