Ministarstvo financija naručilo procjenu vrijednosti Modre špilje

Procjenu radi splitski sudski vještak za građevinarstvo Jure Malenica

Dvije godine nakon otvaranja stečaja turističke tvrtke Modra špilja iz Komiže te ranijeg neuspješnog predstečaja, u kojem država nije bila zainteresirana za sanaciju tvrtke, konačno se odlučuje o njezinoj daljnjoj perspektivi. Zainteresiralo se Ministarstvo financija, koje je najveći vjerovnik s hipotekom na cijeloj imovini, tvrdi stečajni upravitelj Ivo Bučan.

U tijeku je, kaže, na inicijativu tog resora i procjena vrijednosti nekretnina kako bi Ministarstvo moglo donijeti odluku o stečajnom planu. Doznajemo da procjenu radi splitski sudski vještak za građevinarstvo Jure Malenica, te da je praktički gotova. "Očekujemo da će Trgovački sud u Splitu sazvati skupštinu vjerovnika kako bi odlučili što dalje", kaže upravitelj. No, riječ je o stečajnom planu koji je u rujnu odbacio Trgovački sud u Splitu, pa su trenutačno aktualne obje opcije.

Postoji mogućnost, naime, da će se tražiti investitori za tvrtku nakon što je država sanira kroz stečaj, ali i prodaja imovine u stečaju (hotela Biševo i restorana). Istodobno, slučaj je pod ingerencijom Visokog trgovačkog suda, koji odlučuje o žalbi upravitelja na odluku splitskog suda kojom je 'pokopan' stečajni plan. Uključen je i DORH, koji je upoznat sa cijelim slučajem, te je i u stalnim kontaktima sa predstavnicima Ministarstva turizma, Ministarstva financija i DUUDI-ija.

Tvrtka nesporno uspješno posluje u stečaju, no pitanje je do kada, s obzirom da nema stečajni plan. U tom je pogledu ključno pitanje treba li štiteći svoje interese država spašavati ovu tvrtku, u kojoj inače ima više od 40% dionica te je i pojedinačno najveći dioničar, dok je drugi Validus u stečaju, ili ne. Splitski sud smatra da je moguć tek likvidacijski stečaj, što znači unovčenje imovine, namirenje vjerovnika i zaključenje postupka, pa nije odobren zahtjev upravitelja da se radnici angažiraju do ožujka 2017., nego do siječnja. "Neshvatljiva je to, i neprihvatljiva odluka, a ono što je dozvoljeno u stečaju Jadrankamena nije ovdje", kaže Bučan.