Ministar Pavić obećao: 'Mirovine će sigurno biti veće'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Mirovine će sigurno biti veće. Očekujemo njihov značajniji rast, radi rasta plaća. Mirovine se usklađuju 75 posto s rastom plaća i radi pritiska na tržište rada, a podsjetio bih da imamo najmanju stopu nezaposlenosti, 7,9 posto odnosno 129 tisuća nezaposlenih i da imamo 71 tisuću više zaposlenih i poslodavci povećavaju plaće. Taj pritisak se isto prelijeva na mirovine i umirovljenici mogu očekivati rast mirovina", kazao je ministar Pavić u intervju Dnevniku Nove TV.

"Cijelu mirovinsku reformu radimo da mirovine budu veće, ali i da cijeli sustav bude održiv, odnosno da proračun to može podnijeti", rekao je Pavić i dodao kako su za sadašnje umirovljenike pripremili "porast mirovina". "248 tisuća ljudi koji imaju minimalne mirovine dobit će povećanje od 3 posto 1. srpnja sljedeće godine", rekao je Pavić te dodao kako su najosjetljivija skupina ljudi koji će ići u mirovinu u sljedećih 10 ili 15 godina.

"Vlada ne odustaje od mogućnosti da ljudi imaju pravo izbora na prelazak iz drugog u prvi stup", kazao je Pavić te otkrio što je oko mirovinske reforme dogovoreno s koalicijskim partnerima.

"Dogovor je u sljedećem formatu: dodatak od tih 27 posto košta 40 milijardi kuna do 2040. godine. No, ni s tim dodatkom ne rješavaju se onih 300 tisuća građana koji su imali od minimalne plaće do 80 posto prosječne plaće, koji ni s tim dodatkom od 27 posto neće dosegnuti minimalnu mirovinu. Ne odustajemo od mogućnosti da ljudi prijeđu iz drugog u prvi stup, ali ćemo uvesti dodatak od 27 posto, odnosno tri četvrtine toga za drugi stup", kazao je Pavić.