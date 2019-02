Ministar Marić otkrio treba li Hrvatska strahovati od recesije

Foto: Patrik Macek / Pixsell

BDP u posljednjem tromesječju prošle godine rastao je za 2,3 posto, a na razini cijele godine za 2,6 posto.



Iako je to usporavanje rasta, u Vladi su ipak zadovoljni tim podacima, a posebice što je Europska komisija objavila kako Hrvatska, nakon pet godina, izlazi iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža.



Što to znači i kako će se to odraziti na hrvatsko gospodarstvo, je li usporavanje rasta BDP-a očekivano, te trebamo li strahovati od nove recesije samo su neka od pitanja na koja su odgovarali gosti emisije Otvoreno na HRT-u.

U programu su ostovali ministar financija Zdravko Marić, bivši ministar financija Slavko Linić, ekonomski analitičar Mladen Vedriš, Slavko Kojić iz Stranke rada i solidarnost BM365 te predsjednik Uprave Munje Ivan Miloloža.

Bivši ministar financija Slavko Linić slaže se da se novim izvješćem EK-a šalje poruku budućim investitorima, ali da je jedan od velikih problema - doprinosi na plaće.



- To bi ujedno značilo da će radnici ostati u Hrvatskoj, a i investitori bi imali sigurnost da će imati kvalitetan rad te da neće biti skuplji, ako će država moći provoditi reforme po pitanju rasterećenja. Mislim da i eventualna recesija ne bi bio najveći problem. Nama nedostaju investicije, a recesija upravo pogađa investicijski sektor.



Dodaje da su potrebne reforme u javnim poduzećima i daljnje investicije u HEP-u, INA-i, Hrvatskim vodama te da bi se time ojačala vlastita proizvodnja, a istovremeno bi se smanjio uvoz.



Recesija je pad gospodarske aktivnosti u dva tromjesječja za redom, no Hrvatska niti slučajno nije blizu takve situacije, istaknuo je ministar financija Marić, dodajući da je rast u posljednjem tromesječju bio 2,3 posto.



- Naravno da investicije trebaju najviše doprinijeti, ja se s s time slažem. Imamo nedostatak, a to je pad industrijske proizvodnje i usporavanje robnog izvoza. Problem je što ima jako puno uvozne komponente. Zaključak je da treba jačati domaću industrijsku proizvodnju kako bismo imali novu dodanu vrijednost. Slažem se da se održivi rast ne može bazirati samo na turizmu i sličnim djelatnostima, ističe ministar financija Zdravko Marić.