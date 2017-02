Ministar Marić o Agrokoru: To je prevelika kompanija da država ne bi obratila pažnju

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu da je Agrokor prevelika kompanija da država na nju ne bi obratila pažnju, dodavši kako vjeruje da će Uprava tog koncerna sigurno iznaći način kako da izađe iz poslovnih problema.

Odgovarajući na upit novinara u emisiji Hrvatskog radija "U mreži prvog" vezano uz stanje u Agrokoru, ministar Marić je rekao da u ovom trenutku nema kontakata s Agrokorom.

"U ovom trenutku mi nismo u nikakvim kontaktima s Agrokorom, odnosno menadžment i sama kompanija nisu nam se obratili. Pratimo razvoj događaja. To je najveća hrvatska kompanija, privatna kompanija, zapošljava preko 60.000 ljudi u cijeloj regiji, samo u Hrvatskoj gotovo 40.000. To je sigurno, kao u svakoj drugoj zemlji, za svaku vladu, za sve odgovorne, za državu, nešto na što uvijek trebate obratiti pažnju", poručio je Marić.

Na upit kako država može intervenirati u slučaju privatnog poslodavca ako zapadne u probleme, s obzirom na EU pravila o državnoj pomoći, Marić je kazao kako je siguran da će vodstvo kompanije iznaći načine da izađe iz sadašnje situacije.

"Mi smatramo, poznajući prilike u samoj kompaniji, da će se iznaći određeni način na razini... (kompanije), jer postoje veliki potencijali u samoj kompaniji. Situacija sa financijskim tržištima vrlo često zađe u sferu određenih psihologija. Kada se taj element dogodi, onda je nekim procesima malo teže upravljati, no siguran sam da će i samo vodstvo kompanije sigurno iznaći načine kako da zapravo izađe iz ove situacije, odnosno kako da ne dođe do nekakvih većih problema", izjavio je Marić.

Istaknuo je i da će se, ako do toga dođe, izuzeti iz odlučivanja vezanih uz Agrokor, s obzirom na to da je nekad radio u tom koncernu. "Mislim da sam do sada već to pokazao. Bilo je nekoliko situacija gdje se odlučivalo izravno ili neizravno o samoj kompaniji i ja sam tu pokazao, što se tiče mog izuzimanja", zaključio je Marić.

Kako su ranije pisali neki mediji, otkako je Agrokor otkazao ugovoreni sindicirani zajam u siječnju, cijena Agrokorovih obveznica na sekundarnom tržištu pala je za 25 posto. Agrokor ima oko godinu dana vremena da nađe novac za refinanciranje PIK zajma od 485 milijuna eura, koji dospijeva u svibnju 2018. Ruske banke Sberbank i VTB drže 1,3 milijarde eura od ukupno 3,4 milijarde eura Agrokorova duga.