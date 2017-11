Milanoviću prijeti brisanje iz SDP, ali ne iz političkih razloga

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Zoran Milanović u opasnosti je da bude izbrisan iz SDP-a.

Razlozi nisu političke prirode, nego to što on navodno više od godinu dana, otprilike otkako je otišao s mjesta predsjednika stranke i prestao se baviti politikom, nije plaćao članarinu, piše Novi list.

Naime, u zagrebačkom SDP-u trenutačno se provodi kampanja masovnog brisanja članova koji dulje od godinu dana nisu uplaćivali članarinu.

Dosad je u tri mjesne organizacije, Črnomerec, Trešnjavka jug i Maksimir, iz ovog razloga iz SDP-a, kako doznaje Novi list, izbačeno više od 200 ljudi. Milanović pripada mjesnoj organizaciji Donji grad, u kojoj još nije započela ova akcija, ali s približavanjem izbora za predsjednika Gradskog odbora SDP-a, možda i u njoj pribjegnu toj metodi pročišćavanja stranke.

No, i u tom slučaju ne znači da bi i Milanović nužno bio izbrisan, jer dosad se u Zagrebu selektivno brisalo neplatiše članarine. Tako je stranački povjerenik u Maksimiru Marko Tardelli od njih 150 koji nisu ispunjavali tu člansku obvezu, 90 uz pismo izvijestio da su prebačeni u status simpatizera, a ostatak je zadržao u SDP-u. S obzirom na to da je iz Maksimira Gordan Maras, koji se namjerava kandidirati za predsjednika zagrebačkog SDP-a, on je prošlog tjedna tražio očitovanje Predsjedništva stranke o ovom problemu.

Posljedica je njihove rasprave da će Tardelli biti smijenjen zato što nije jednako postupio prema svim članovima koji nisu plaćali članarinu. U SDP-u ističu da je statutarno pravo organizacija, odnosno povjerenika, da donose odluke o prestanku članstva svima koji članarinu ne plaćaju dulje od godinu dana.