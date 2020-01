Milanović zaustavio hukanje protiv Kolinde Grabar Kitarović: Ne radimo to

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Dragi prijatelju, dobrodošli u Tvornicu pobjeda, kao što sam obećao. Hvala onima koji su me podržali i onima koji nisu. Hvala i Kolindi Grabar Kitarović", rekao je Milanović, na što se prolomilo huk neodobravanja, ali Milanović je to prekinuo i rekao "Ne, ne, tražim da se to ne radi".

"Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao koju neistinu, to nije bilo namjerno.Ovo je trenutak u kojem želim da se podvuče crta, ja od danas radim i živim posao drugačiji od ovoga do sada", poručio je Zoran Milanović i u korijenu sasjekao pokušaj da se negoduje pri spominjanju imena predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

"Znam da mnogima nisam bio po volji, s time treba naučiti živjeti jer nas ima malo. Od mene nećete čuti sladunjave priče o zajedništvu jer smo različiti, ali ću se truditi čuti svakoga i imati uho za svakoga, a ne rame za plakanje", poručio je Milanović. Naveo je da će biti isti onakav kakav je bio u kampanji i da se nada da neće iznevjeriti povjerenje koje su mu građani dali.

Ponovit ću, ovo 4 milijuna što nas ima, tražimo svoje mjesto pod suncem, mjesto u Europi koja je usprkos svim problemima najlepše mjesto za život, najmirniji projekt u kojem Hrvatska mora naći svoje mjesto i interes. To zasad ne ide kako smo očekivali ali nadam se da ćemo u tome biti uspješni. Nadam se da ću surađivati sa svakim u izvršnoj vlasti. Neće biti zaplotnjaštva, spletki, tajnih dilova i poslova, dopalo se to nekom ili ne. Sve stranke će na formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer mi smo višestranačka parlamentarna demokracija. Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik tome mora biti brana. Jedina snaga je snaga govora, uvjerljivosti, snaga Ustava koji je društveni dogovor. Ustav se mora poštivati, ja ga neću svakom prilikom držati ispred sebe ali ga jako dobro poznam", rekao je.

"Na ovim izborima je glasalo 2 milijuna ljudi i još jednom, hvala svima. Mjerite me od prvog dana, od velikih obećanja nisam niti sam ikad bio. Ni u izvršnoj vlasti, a ako sam po ičemu, neću reći poznat, ali nerealna obećanja nikad nisam davao. Ali tada sam držao poluge vlast, sad je drukčije. Neke stvari se možda ne moraju reći i ja sam u svom iskustvu to jako osjetio. Nekad sam znao napraviti štetu ljudima a da toga nisam ni bio svjestan, mislim na osjećaje. Neka znaju da to nije bilo namjerno, ali takva je politika. Želim vam da se umjereno i trezveno zabavite, ali bez brige, ovo nije najava prohibicije. Budimo jedinstveni u različitosti, osmijeh po osmijeh, da radimo prema većem zadovoljstvu ljudi u Hrvatskoj. Ako je ova moja tijesna ali poštena pobjeda unijela malo vjere u ovo društvo, ja sam sretan čovjek i radujem se. Živjeli!", zaključio je Milanović.