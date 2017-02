Milanović prokomentirao Plenkovićevu anemiju: To nije dijagnoza, to je izmišljeno

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zoran Milanović se nakon dugog posta ponovno počeo pojavljivati u javnosti. U petak je tako na Markovom trgu komentirao aferu 'Dnevnice' njegovog nekadašnjeg Ureda, a ovoga vikenda dao je i intervju za N1.

U razgovoru se dotaknuo i incijative za uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj te razloga zbog kojeg je isti propustio aktualni premijer Andrej Plenković.

Na pitanje tvrdi li da je "vojna lekarka" - kako je svojevremeno nazvao majku premijera Plenkovića - izmislila dijagnozu za sina, Milanović odgovara:

"Da, dakle, mislim da to nije dijagnoza mislim da je to izmišljeno, mislim da sam se u JNA prvih mjesec dana skoro ugušio od alergije i da su me skoro proglasili simulantom. Mislim da je to bilo samo za odlikaše, za pripadnike određenih elita. Nevidljivih elita, koje mogu biti i u HDZ-u i u SDP-u nositi crnu kapu, crvenu kapu, petokraku, što god treba", rekao je Milanović u intervjuu za N1.