Milanović objasnio zašto se povukao u totalnu anonimnost

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za one koje zanima sudbina SDP-a, podjednak interes izazivaju izbori za novog predsjednika SDP-a kao i povlačenje u totalnu anonimnost bivšeg premijera Zorana Milanovića.

Još uvijek aktualni predsjednik SDP-a Zoran Milanović za RTL otkriva da o svom nasljedniku nije i neće glasovati. No, s obojicom pretendenata na njegovo mjesto obavio je razgovor u izbornoj noći.



Milanović kaže da izbjegavanjem birališta želi izbjeći spekulacije o tome koga će zaokružiti. No, stječe se dojam da stare podjele i podrške u SDP-u više ne vrijede.



A dok se čeka treći predsjednik Socijaldemokratske partije, Milanović je još uvijek na saborskoj plaći. Iako je od početka novog saziva u Saboru bio jednom i to da bi doslovno izgovorio jednu riječ.



Za RTL otkriva da će, nakon odabira nasljednika, saborski mandat staviti u mirovanje, a iako se privremeno povlači iz politike, član SDP-a namjerava ostati.