Milanović ne misli lobirati ni za kojeg našeg poduzetnika

Milanović je bio premijer i sad je predsjednik države/Jurica Galoić/PIXSELL

Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović vraća se u visoku politiku s pozicije malog poduzetnika, vlasnika, direktora i jedinog zaposlenog u tvrtki EuroAlba Advisory, gdje si je isplaćivao minimalnu plaću, poslovao s dobiti, te uredno podmirivao obveze državi i radio u skladu sa zakonom.

Ni danas nije međutim poznato s kim je konkretno radio budući predsjednik, koji ne želi otkrivati tko su mu bili klijenti, te ne želi komentirati spekulacije da su na popisu bili i domaći poduzetnici kao što su Emil Tedeschi ili Ivan Čermak. Tvrdi da se radi o poslovnim tajnama koje su definirane ugovorima, no da niti će imati ovlasti, niti namjeru na bilo koji način lobirati za bilo kojeg poduzetnika na svojoj predsjedničkoj funkciji.

Kako je poznato, Milanović je u studenom 2016. godine registrirao tvrtku EuroAlba Advisory, za djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. U privatnike je otišao nakon što je poslije neuspjelog sastavljanja parlamentarne većine poslije izbora 2016. godine podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a i odrekao se saborskog mandata. U sudskom registru se navodi kao jedini osnivač tvrtke čiji je bio jedini zaposlenik.

Prema zadnjim javno objavljenim podacima o poslovanju u 2018. godini tvrtka je ostvarila 745 tisuća kuna prihoda, u godini ranije 625 tisuća kuna. Zbog niskih troškova, lani je Milanović imao skoro 630 tisuća kuna dobiti na koju je platio 77 tisuća kuna poreza.

U prvoj godini poslovanja dobit je prije oporezivanja bila 523 tisuće kuna, na što je platio skoro 64 tisuće kuna poreza. Prosječna plaća u 2018. bila mu je 3334 kune, godinu ranije 2184 kune. U 2018. je od izvoza ostvario 210 tisuća kuna prihoda, godinu ranije 70 tisuća kuna.

Savjetovao Edija Ramu

U studenom 2017. objavljeno je da je Milanović postao savjetnik albanskog premijera Edija Rame, što je potvrdio sam Rama na zajedničkoj konferenciji za novinare s europskim povjerenikom za politiku susjedstva i proširenje Johannesom Hahnom u Tirani. "Hrvatska je velika zemlja koja je primjer u regiji. Zoran je odličan prijatelj, a njegovi savjeti su uvijek dobrodošli", odgovorio je Rama na pitanje novinara.

Koga je još savjetovao nije poznato, osim što se znalo da je poslom putovao u Kinu i Rusiju. Gostujući u emisiji Nedjeljom u dva ljetos istaknuo je da nije radio za javni sektor ni državne firme, ali niti za strane vlade, ustvrdivši da predsjednik Republike ne može "vraćati usluge" ni lobirati.

"Otkad sam se bavio privatnim poslom, nisam radio za javni sektor nisam radio za državne firme, ni izravno ni neizravno jer tu nemam ni pristupa. Nisam radio za Bandića i Holding, nisam radio za strane vlade, nemam takve ugovore. Ono malo što imam na razini od šestotinjak tisuća kuna prometa u mojoj firmi s ograničenom odgovornošću je u poreznoj upravi i to je porezna tajna, jer to su obaveze koje imam i prema ljudima s kojima sam radio. Nećete nikada naći da sam radio za bilo koga tko je vezan uz javne jasle, ali ne mogu vam govoriti ni za Čermaka, ni za Tedeschija, građevinske firme iz Njemačke čiji su vlasnici Hrvati, jer ne mogu govoriti o stvarima koje su tako ugovorno definirane", pojasnio je Milanović.

Komentirao je i minimalnu plaću, o kojoj je bilo riječi i prilikom sučeljavanja s Kolindom Grabar-Kitarović. "Sustav je tako postavljen, ako si samozaposlen plaćaš porez na dobit. Da sam prijavio 5000 kuna plaću platio bih nešto više doprinosa, ali sam platio sav porez na dobit koja je bila značajna jer sam imao male troškove, te porez na dividendu. To su za prosječnog čovjeka ozbiljni novci, za neke je bakšiš, ali ja sam od toga živio bolje nego ikada u javnom sektoru", ustvrdio je ljetos novi predsjednik.

Slabija 2019.?

Otklonio je pritom bilo kakvu mogućnost da na novoj poziciji "pomaže" klijentima EuroAlba Advisory, kroz lobiranje ili bilo kako. "Predsjednik to ne može raditi, bio sam na mjestima na kojima sam imao puno veću snagu za lobiranje, kao premijer nisam se bavio lobiranjem. Predsjednik može jedino voditi tvrtke u svoju delegaciju kad putuju po svijetu, pri čemu si oni sami plaćaju put. Svaki hrvatski poduzetnik može dobiti mjesto u tom avionu ako to sam plati, ali to je sve, i zato je dobro da predsjednik nema ovlasti", zaključio je Milanović.

Službeni podaci o Milanovićevu biznisu u prošloj godini bit će poznati negdje u veljači, a za očekivati je slabiju godinu od prethodnih, s obzirom da se u politiku aktivno bacio već na proljeće. Tvrtku će sukladno Zakonu o državnim dužnosnicima s dolaskom na Pantovčak ili ugasiti ili predati na upravljanje odvjetnicima.