Milanović komentirao prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao Kolindin autobus

Foto: Pixsell

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u sklopu kampanje posjetio je danas Krapinu. Ondje je, među ostalim, komentirao i manju prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao autobus koji tijekom kampanje koristi kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. Autobus je zakačio osobni automobil i nije se zaustavio, piše N1.

"Mi možemo isto unajmiti autobus, nije to neki trošak. Ne možemo se mjeriti s njima, naravno. To je nepraktično, razmetljivo je polijepiti svojim slikama autobus, još natrpaš unutra 30 HDZ-ovaca i to nazoveš štićenom kolonom.

Štićena osoba u kampanji treba biti u osobnom autu, u formaciji. Tada ima smisla da se kolona ne zaustavlja. Ovo je štićena horda.

Predsjednica je sjedila s 30 HDZ-ovaca u autobusu koji je širi od prosječne zagorske ceste", kaže Milanović.